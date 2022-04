Il carattere o i modi di fare non sono gli unici aspetti attraverso cui si rivela la nostra personalità.

Anche i gli abiti o i colori che scegliamo o la manicure e il taglio di capelli dicono molto di noi.

C’è chi è più fantasioso e originale e non si sente a disagio con unghie o accessori fluo e chi rabbrividisce al solo pensiero.

In effetti, sull’altro versante della barricata troviamo quelli che preferiscono di gran lunga la sicurezza e la semplicità dei toni neutri. Da questo punto di vista, chi la pensa così non ci penserà due volte ad accaparrarsi queste sneakers ormai riconosciute come il vero trend di stagione.

Anche per quanto riguarda l’acconciatura, comunque, c’è chi ama osare puntando su riflessi e tagli sbarazzini e chi, invece, rimane sul classico.

Non c’è nulla di male, ovviamente, ma soprattutto passata la mezza età dovremmo provarle tutte per svecchiare un po’ lo stile e guadagnare in aspetto giovanile.

Ad esempio, il caschetto, meglio conosciuto come bob, è davvero facile da mantenere oltre a essere grintoso, ma dopo un po’ potrebbe venire a noia.

Senza bisogno di ricorrere a grandi stravolgimenti, potremmo puntare sulla sua più recente versione: pratico e ordinato questo taglio spopola soprattutto tra le over 50.

Chi ha seguito gli Oscar anche solo curiosando per qualche minuto avrà notato che il taglio corto è stato il vero protagonista del red carpet.

Tuttavia, non sarà stato difficile notare come il classico bob abbia ceduto il posto alla sua versione flicky, ovvero con le punte rivolte all’insù.

L’ispirazione di questo styling arriva dritta dagli anni Sessanta ed è facilissima da replicare anche a casa.

Pratico e ordinato questo taglio spopola tra le over 50 per ammorbidire i lineamenti di viso ovale o squadrato

I prodotti consigliati, per valorizzare questo taglio, sono un anti crespo per le radici e un volumizzante termoprotettore da applicare sulle punte prima dell’asciugatura.

Dopo aver diviso i capelli in ciuffi, utilizziamo una spazzola di medio diametro per tirarli e contemporaneamente asciugarli per tutta la lunghezza.

L’unico accorgimento di manualità riguarda la parte finale del movimento: è necessario far roteare la spazzola su sé stessa arrivati all’estremità della ciocca.

Oltre ad essere di semplice esecuzione, quest’acconciatura nasconde ulteriori vantaggi, tra cui l’adattarsi perfettamente tanto ai visi ovali quanto a quelli squadrati.

Sarebbe infatti adatta per addolcire i tratti di queste tipologie di volto, mentre sembrerebbe sconsigliata su viso tondo, in quanto tenderebbe ad allargarlo maggiormente.