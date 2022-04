Borse al palo nella prima seduta della settimana. Le Piazze azionarie del Vecchio Continente sono state frenate dalle brutte notizie provenienti dall’Asia, che hanno scoraggiato gli operatori a prendere posizioni rialziste. Queste stesse notizie hanno spinto in profondo rosso in avvio la Borsa USA e hanno fatto crollare un titolo a Piazza Affari. Tuttavia, nella negatività c’è anche una notizia positiva.

I mercati azionari continuano a patire i tre fattori che da circa un mese e mezzo zavorrano i prezzi. I tre fattori sono la guerra, l’inflazione e il Covid, che sembra rialzare la testa in Cina. In Italia la paura della pandemia sembra quasi svanita e si sta vivendo un clima da libera tutti. Tuttavia a Shanghai oltre 26 milioni di cinesi sono in lockdown. La nuova ondata di contagi nel Paese asiatico è la peggiore dal 2020.

Gli operatori sono molto preoccupati per questo nuovo focolaio di Omicron, perché nuovi blocchi alle attività creerebbero problemi alle catene di approvvigionamento dell’industria occidentale. Questa eventualità sarebbe un ulteriore freno alla crescita economica globale, già in rallentamento.

Tonfo a Piazza Affari per un titolo e ribassi per quasi tutte le Borse a causa di un timore crescente

Ecco perché il prezzo del petrolio anche oggi ha subito un forte calo. Sia il prezzo del greggio statunitense che il prezzo del Brent del Mare del Nord oggi hanno subito un calo vicino al 4%. Il Brent a fine giornata in Europa quotava attorno ai 98 dollari al barile, il WTI USA era a 94 dollari al barile.

I timori sempre più fondati di un forte rallentamento della crescita economica globale hanno spinto anche oggi gli operatori ad avere un atteggiamento prudente. Alla fine della seduta l’indice Euro Stoxx 50 ha perduto mezzo punto percentuale. Gli altri principali listini azionari hanno subito una perdita simile ad eccezione della Borsa di Parigi. L’indice maggiore della Borsa di Francoforte ha chiuso in calo dello 0,6%, Londra ha subito lo stesso ribasso. Invece ha chiuso in rialzo dello 0,1% la Borsa di Parigi. I mercati tifano per Emanuel Macron e, dopo il primo turno elettorale francese, la rielezione per l’attuale Presidente si è avvicinata.

La Borsa di Milano ha chiuso leggermente meglio delle altre principali Piazze europee. L’indice Ftse Mib (INDEX: FTSEMIB) ha contenuto le perdite a uno 0,3% e i prezzi hanno segnato l’ultimo valore a 24.749 punti. Tra le blue chips tre titoli spiccano con rialzi importanti. Iveco ha chiuso in rialzo del 6,1%, Leonardo ha guadagnato il 4,6%, Prysmian è salita del 4,1%.

Tra i titoli negativi spicca il tonfo a Piazza Affari di Moncler del 4,8%. Gli operatori hanno venduto l’azione a piene mani temendo che il rallentamento della crescita economica cinese possa pesare sui conti della società.

