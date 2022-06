È necessario prendersi cura delle piante tutto l’anno. Questo per fare in modo che i nostri piccoli arbusti possano crescere e fiorire nel modo migliore in primavera e in estate.

Si scelgono alcuni tipi di piante per loro bellezza, ma anche perché molte di loro sono facili da coltivare e resistono a tutte le intemperie. Inoltre, decorano e colorano perfettamente il giardino senza spendere delle grosse cifre.

Possiamo scegliere tra tantissime varietà di piante. Le rampicanti che abbelliscono i pergolati e i muri, i piccoli arbusti dalla bellezza esotica oppure le classiche piante aromatiche.

Ha fiori raffinati che somigliano a dei gigli questa pianta tropicale che non viene attaccata dai parassiti

I giardini degli italiani sono spesso colmi di rose, ortensie, gerani e così via. Sono piante facili da coltivare e che hanno bisogno di pochissime cure e attenzioni. Ma possiamo anche trovare un fiore dalla bellezza molto particolare e delicata. Parliamo del crinum, un genere di pianta bulbosa originaria delle regioni tropicali e subtropicali di Africa, Asia e America Centrale.

I crinum possiedono dei bulbi di grandi dimensioni che producono delle foglie carnose di colore verde acceso. La pianta ha fiori raffinati che somigliano a dei gigli e che sbocciano in primavera e in estate. Le infiorescenze possono essere di colore rosa, rosso o bianche.

I crinum è un genere tropicale, ma che con qualche accortezza può anche essere coltivato all’interno dei nostri giardini.

Qualche consiglio sulla coltivazione

La pianta predilige la luce del sole, ma cresce rigogliosa e sana anche se posizionata a mezz’ombra. Alcune varietà possono vivere anche in pieno inverno, ma la maggior parte di queste bulbose ama le temperature miti.

In primavera e in estate, i crinum necessitano di innaffiature regolari e di un terreno umido. Mentre in inverno, la quantità di acqua deve notevolmente ridursi. Ma facciamo sempre attenzione all’umidità del terreno, per evitare i ristagni e le malattie fungine.

La pianta può essere coltivata sia in piena terra che in vaso. In quest’ultimo caso dobbiamo utilizzare necessariamente un contenitore molto capiente. Non necessità di grosse operazioni di potatura, ma periodicamente dobbiamo eliminare i rami e le foglie secche.

I crinum, sono un genere molto resistente, che non teme l’attacco dei parassiti. Facciamo attenzione, però, alle malattie fungine, che potrebbero sopraggiungere a causa di sbagliate operazioni di innaffiatura.

