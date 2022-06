Sono piccole, sono operaie e sono ben organizzate, come, e anche meglio, degli esseri umani. Sono le formiche, che sono degli insetti amabili almeno fino a quando infestano la casa. Con il rischio di trovarle ovunque, anche a tavola mentre si mangia. Perché convivere a casa con le formiche proprio non si può! Così come lo stesso dicasi quando ci sono le tarme e gli scarafaggi. Questo almeno fino a quando non si riesce a capire da dove arrivano e quali soluzioni adottare per risolvere il problema.

Vediamo allora di fornire tutta una serie consigli utili su come sbarazzarsi delle formiche tra le mura domestiche prima che sia troppo tardi. Ovverosia, quando alla fine ce le ritroviamo in tutte le stanze.

Cosa fare se ci sono formiche tra le mura domestiche e come si fa a capire da dove escono infestando la casa

Nel dettaglio, senza uso di insetticidi, ci sono tanti metodi naturali per allontanare le formiche, a partire dall’uso di aceto, anche diluito con acqua per metà. In alternativa, si può usare il succo di limone anche per pulire e per deodorare le superfici più sensibili, quelle dove si mangia e dove si preparano i cibi.

Questa, quindi, è la risposta su cosa fare se ci sono formiche tra le mura domestiche. Sbarazzarsi delle formiche, però, non basta se non si capisce da dove arrivano, quindi dove è presente il loro nido. Vediamo allora, al riguardo, a cosa fare davvero molta attenzione.

Come scoprire da dove arrivano e a cosa fare sempre attenzione

In particolare, per non avere le formiche in casa la prevenzione è la prima cosa. La scarsa pulizia degli ambienti domestici attira le formiche e non solo. Dalle mensole ai pavimenti, passando per gli armadi della cucina, pure la conservazione non corretta dei cibi può attirare le formiche. Per esempio, quando i contenitori con gli alimenti non sono chiusi e contengono dei cibi che sono molto dolci.

Così come l’infestazione delle formiche in casa può essere frutto di una situazione strutturale da risolvere all’esterno anche con l’eventuale uso di insetticida. Per esempio, le formiche molto spesso arrivano in massa dal giardino oppure dalla strada.

In più, per chi non vuole utilizzare prodotti chimici nemmeno fuori dalle mura domestiche, ricordiamo che sui davanzali, e vicino alle porte, l’essenza e l’odore della menta e del caffè tendono ad allontanare e a scoraggiare l’ingresso delle formiche.

