Ha conquistato più di Margherita e capricciosa questa pizza in teglia fatta in casa e buona come in pizzeria

Ci sono piatti che fanno felici persone di ogni età e ciascuna volta regalano puri istanti di piacere sulla tavola. La pizza è uno di questi ed è tra i simboli che hanno reso famosa la cucina italiana in tutto il Mondo. Chissà quante volte l’avremo ordinata al ristorante, sperando ci servissero quella napoletana col cornicione alto e soffice.

Infatti, abbiamo l’abitudine di mangiare la pizza fuori casa, oppure surgelata del supermercato. Ma con poco, in realtà, potremmo realizzarla anche a casa. Non solo è possibile sfornare una pizza altissima senza lunga lievitazione, ma anche preparare una deliziosa variante stagionale.

La ricetta con cui vogliamo ispirare prevede una fantastica farcitura con ingredienti estivi freschi, che utilizzeremo solo a fine cottura. È un inno alla bella stagione che soddisferà egregiamente il palato di tutti i commensali.

Una fresca alternativa

Chi vuole dilettarsi con la nostra ricetta avrà la soddisfazione di aver messo in tavola con le sue mani un piatto fantastico. È facile dare vita a questa pizza che ha conquistato più di Margherita e capricciosa o di altre varianti ormai arcinote.

Gli ingredienti necessari per 3 pizze sono:

500 g di farina;

300 g di mozzarella vaccina o di bufala;

300 g di pomodori ciliegini;

100 g di prosciutto crudo;

300 ml di acqua;

15 g di sale;

12 g di lievito di birra;

olio di oliva;

2 mazzetti di rucola.

Scaldiamo l’acqua, poi ne versiamo un po’ in un bicchiere col lievito di birra, per scioglierlo. Travasiamo la soluzione in una planetaria e aggiungiamo farina e 3 cucchiai d’olio. In alternativa possiamo anche impastare a mano.

Lavoriamo tutto per 5 minuti, unendo poco per volta l’acqua rimanente. Dopodiché saliamo e proseguiamo con l’impasto per altri cinque minuti. Alla fine dovremo ottenere una sfera piuttosto liscia e uniforme.

Adesso posizioniamo la pasta su un contenitore oliato, distribuendovi sopra un pizzico di farina. Lasciamola lievitare per circa 3 ore dentro il forno spento. Una volta recuperata, ne ricaviamo tre panetti, che faremo lievitare per un’altra ora protetti dalla pellicola.

Cottura e farcitura

Passato il tempo necessario, spostiamo il composto su una teglia imburrata, tonda o rettangolare, e lo stendiamo bene. Facciamo qualche buchetto in superficie e spennelliamo un po’ di olio. Cuociamo in forno caldo per 10-12 minuti a 220 gradi.

Ora possiamo finalmente farcire: aggiungiamo i pomodorini a pezzi e la mozzarella a cubetti. Condiamo con un goccio di olio e versiamo anche la rucola tagliata e il prosciutto crudo. Ecco pronta la nostra pizza superlativa che mangeremo anche con gli occhi!

