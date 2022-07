Tanti di noi hanno un micio che si aggira aggraziato e leggiadro tra le stanze di casa e hanno ormai accettato di convivere con il suo essere “sui generis”. Quest’animale, infatti, ha una fitta schiera di comportamenti bizzarri e spesso inspiegabili e comunica con un linguaggio che fatichiamo a decifrare.

Questo comprende non solo miagolii, a volte simili al suono di una sirena o al pianto di un bebè, ma anche movimenti, pose, scelte, atteggiamenti ben precisi. Ad esempio, potremmo chiederci quali sono i motivi che lo spingono a bere da sottovasi e pozzanghere e non dalla sua ciotola splendente.

Restando sempre in tema ciotole, un’altra grande protagonista insieme a quella dell’acqua sarebbe quella del cibo. Per molti, infatti, sarebbe un mistero il perché il gatto scavi attorno al suo perimetro dopo aver finito di gustare la sua pappa.

Forse si potrebbe pensare all’igiene, in quanto è conosciuto in tutto il Mondo il suo essere “leggermente” schizzinoso e fissato con la pulizia. In realtà, dietro a questo comportamento ci sarebbero almeno altre due spiegazioni possibili e legate al suo potentissimo istinto naturale.

Ecco spiegato perché il gatto scava intorno alla ciotola del cibo dopo aver mangiato e non riguarda la pulizia

Come dicevamo, molto più del cane, il gatto ha conservato la sua indole selvaggia e non addomesticata, portandosela come vanto nel proprio DNA. Proprio questa sarebbe alla base di tantissimi suoi comportamenti che potrebbero lasciarci con un grosso punto interrogativo stampato in fronte.

Spesso questo compare all’ora della pappa, quando il nostro micetto dopo aver mangiato inizia a scavare e a grattare la zona che circonda la sua ciotola. Anche in questo caso, però, le ragioni del perché si potrebbe ricollegare alla sua indole felina, che prende naturalmente campo quando si tratta di cibo.

Assicurarsi il pasto

La prima spiegazione di un simile comportamento sarebbe legata al fatto che il gatto avrebbe sempre paura di perdere gli avanzi del suo pasto. Solitamente, infatti, non svuota mai interamente la sua ciotola, così come, in natura, non spolpa una carcassa in un’unica volta.

La sua esigenza, quindi, sarebbe nascondere gli avanzi per ritrovarli al prossimo pasto, senza che nessuno li rubi. Per questo inizierebbe a scavare, per seppellire ciò che rimane e assicurarsi cibo, nonostante noi padroni riempiamo continuamente la ciotola di crocchette e umido.

Scacciare gli intrusi

Il secondo e ultimo motivo che darebbe spiegazione a questo diffuso comportamento sarebbe da ricondurre al suo spiccato senso di territorialità. Infatti, l’”arte” dello scavare a terra, vicino alla ciotola del cibo, sarebbe praticata a fine pasto per marcare il territorio.

In questo modo, lasciando profondi odori con le zampe, il nostro micio riuscirebbe ad allontanare chiunque si voglia avvicinare al suo bottino, senza fargli la guarda h24.

Allora, ecco spiegato perché il gatto scava intorno alla ciotola destinata al cibo, ripescando degli istinti naturali non del tutto sopiti.

