Scegliere ogni giorno un piatto diverso da portare a tavola non è semplice. Ci sono preparazioni nutrienti e gustose che richiedono tempi lunghi. Piatti improponibili, se andiamo di sempre di fretta. Oggi abbiamo scelto un secondo piatto di pesce da preparare in soli dieci minuti e veramente squisito. Il pesce è un alimento che andrebbe consumato almeno due o tre volte alla settimana, perché è prezioso per la nostra salute.

Un alimento che apporta molti benefici alla nostra salute

Oggi abbiamo scelto il salmone, un pesce che piace un po’ a tutti. È ricco di proteine, vitamine del gruppo B, acidi grassi, niacina e sali minerali, come selenio e fosforo. Secondo gli esperti i benefici che apporterebbe alla nostra salute sono tanti. Proteggerebbe la salute di ossa e denti, farebbe bene alla circolazione e al cuore e, per il contenuto di omega 3, stimolerebbe le funzioni cerebrali e contrasterebbe l’invecchiamento. Proteggerebbe la pelle e favorirebbe la digestione.

Il salmone andrebbe sempre consumato cotto. La cottura, infatti, elimina eventuali sostanze tossiche e parassiti presenti nel pesce. Per consumarlo crudo andrebbe congelato preventivamente.

La ricetta che proponiamo prevede una cottura rapida e l’aggiunta di arance e pomodori per avere un gustosissimo secondo piatto di pesce completo dal punto di vista nutrizionale. È una preparazione fresca, adatta a questo periodo in cui le temperature stanno salendo e si ha voglia di cibi leggeri e nutrienti.

Questi sono gli ingredienti per 4 persone:

600 g di salmone fresco o surgelato;

1 tazza di pomodori tritati;

2 arance:

olio extravergine di oliva q.b.;

alcune foglioline di menta.

Gustosissimo secondo piatto di pesce da cuocere in padella in soli dieci minuti per una cena veloce che fa bene al cuore

Mettiamo i tranci di salmone in una terrina e aggiungiamo il succo di un’arancia. Lasciamo marinare per 10 minuti. In una padella facciamo scaldare leggermente l’olio e aggiungiamo i pomodori tritati e la menta. Facciamo cuocere per 15 minuti. In una terrina scaldiamo un filo d’olio e facciamo cuocere il salmone con il succo d’arancia per circa 5 minuti da ogni lato. Sistemiamo il salmone nel piatto di portata e ricopriamo con il pomodoro tritato e la menta. Tagliamo l’altra arancia a fette sottili e usiamola per decorare il piatto. Uniamo altre foglioline di menta. In estate, quando i pomodori sono molto maturi e dolci, possiamo non cuocerli e aggiungere al salmone la salsa a crudo.

Abbiamo realizzato uno splendido piatto, nutriente e saporito, in soli 10 minuti, portando a tavola una prelibatezza. Sicuramente tutti lo apprezzeranno.

