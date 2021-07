Gustosissime e croccanti zucchine alla scapece e i migliori consigli degli esperti per evitare che diventino molli

Le zucchine alla scapece sono una tipica ricetta napoletana che si è ampiamente diffusa in tutto il sud Italia. Facile e veloce da preparare questa ricetta prevede l’utilizzo di una marinatura definita proprio alla scapece. Questo tipo di marinatura a base di aceto è l’ideale anche per la preparazione di piatti a base di carne o pesce.

Le zucchine alla scapece sono un gustoso contorno che prevede semplicemente l’utilizzo di zucchine fritte e condite con l’aceto ed erbe aromatiche come basilico e menta. Gustosissime ed ottime per accompagnare piatti di pesce o carne alla brace, uova o formaggi. Esse sono squisite anche come antipasto per accompagnare i taglieri di salumi e formaggi accompagnati da buon pane croccante.

Le zucchine sono un ortaggio estremamente versatile, si prestano infatti a numerose preparazioni come queste deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile.

Questa ricetta è davvero semplice da preparare basta tagliare le zucchine a rondelle e friggerle in olio bollente. Appena dorate alzarle e successivamente tamponarle con della carta assorbente, così da eliminare l’olio in eccesso ed evitare che si ammollino. In una ciotolina intanto preparare una marinatura con l’aceto, l’olio extravergine d’oliva, le foglie di menta e l’aglio. Mescolare il tutto e aggiustiamo di sale e pepe. Immergere le zucchine nel liquido di marinatura e lasciarle marinare per qualche ora. In modo che la marinatura impregni perfettamente le fettine di zucchina rendendole più gustose.

Consigli pratici e alternative

La ricetta originale prevede che le zucchine siano rigorosamente fritte, ma per una versione più light e leggera è possibile optare per una leggera sbollentata. Basterà tagliare le zucchine a rondelle e sbollentarle 5 minuti in acqua bollente. Scolarle e lasciarle intiepidire e solo successivamente procedere ad immergerle nella marinatura.

Per ottenere una marinatura perfetta e intensa il consiglio è quello di preparare le zucchine la mattina e lasciarle marinare per tutta la giornata. Questo le renderà più gustose e dal sapore più intenso.

Se si preferisce per dare un tocco più spiritoso alle zucchine si può optare per l’aggiunta alla marinatura di peperoncino.

Che siano esse fritte o sbollentate le zucchine alla scapece si conservano in frigo per 3 o 4 giorni chiuse in un contenitore ermetico.

Ed ecco dunque come ottenere gustosissime e croccanti zucchine alla scapece e i migliori consigli degli esperti per evitare che diventino molli.