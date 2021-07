Al mare o in giro per la città bisogna consumare snack pratici, ma non per questo meno gustosi. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende quindi spiegare come prepararne uno salutare e dal sapore quasi orientale. Ecco qual è l’eccezionale spuntino dal sapore particolare da consumare direttamente in spiaggia o per strada e che conquista proprio tutti. Le protagoniste sono le mandorle, ma in una loro veste davvero speciale.

Cosa occorre per preparare mandorle speziate davvero eccezionali

200 grammi circa di mandorle con la buccia tostate;

200 grammi di mandorle pelate;

un bianco d’uovo;

peperoncino rosso q.b;

sale e pepe q.b;

timo q.b;

paprika dolce q.b;

aglio in polvere q.b;

cumino q.b.

L’eccezionale spuntino dal sapore particolare da consumare direttamente in spiaggia o per strada

Iniziare inserendo in una boule da cucina le due tipologie di mandorle. Bisognerà dare una leggera tostatura alle mandorle che presentano la buccia. Per farlo basta scottarle per pochi minuti in padella e poi unirle a quelle pelate. A questo punto rompere un uovo medio e usare il solo albume. Questo fungerà da collante tra le mandorle e le spezie.

Unire, quindi, il bianco d’uovo alle mandorle e mescolarle per distribuire l’albume uniformemente. A questo punto inserire tutto il mix di spezie oppure è possibile scegliere i sapori e gli aromi preferiti. Qualcuno può scegliere di privilegiare le erbe aromatiche oppure le spezie, ma molto dipenderà dal proprio gusto.

Come condirle e cuocerle

Una volta inseriti peperoncino, sale, pepe, paprika, aglio e cumino, mescolare tutti gli ingredienti. Bisognerà far aderire il mix di spezie a ogni singola mandorla. A questo punto distribuire tutto su una teglia foderata da carta forno, avendo cura di stendere le mandorle il più possibile. Questo servirà a dare una cottura uniforme senza il rischio di lasciarne qualcuna non tostata. Cuocere quindi in forno a 180 gradi per circa un quarto d’ora e lasciar raffreddare prima di consumarle.

La vera particolarità è che questo spuntino è salutare e comodo da consumare praticamente ovunque. Non solo quindi le mandorle speziata rappresentano un gustoso snack da viaggio, ma anche uno spuntino da avere in borsa e portare con sé.

Per coloro che possiedono solo mandorle con la buccia suggeriamo di seguire questi straordinari consigli per spellarle senza fatica.