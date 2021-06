Le polpette sono un secondo piatto davvero gustoso da consumare, una pietanza a base di carne, verdure o pesce che rende felici grandi e piccini. Un piatto di facile preparazione adatto anche ai periodi di caldo intenso. Possono, infatti, essere preparate con largo anticipo e consumate fredde, non perdono la loro bontà né la loro croccantezza.

Ne esistono di tante varianti, le più conosciute sono sicuramente le polpette al sugo, ma abbiamo anche delle alternative vegetariane come questa ricetta facile e veloce per preparare delle polpette di ricotta al sugo, da leccarsi i baffi.

Per ottenere una preparazione perfetta, che siano esse di carne, pesce o verdura, basta seguire qualche piccolo accorgimento culinario infatti sono questi i segreti della nonna per avere delle polpette morbide e compatte così buone e gustose che faranno impazzire grandi e piccini.

Deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile

La ricetta di oggi è una preparazione che vede come protagonista della nostra ricetta le zucchine, una variante adatta anche ai vegetariani. Facili da preparare sono una ricetta estremamente light e versatile. Ottime come secondo piatto, possono anche essere utilizzate come un gustoso antipasto. Squisite sia consumate calde, ma anche fredde.

Polpette di zucchine:

a) 500 g di zucchine;

b) 50 g di ricotta a piacere;

c) 2 cucchiai di parmigiano;

d) 2 uova;

e) 2 cucchiai di pan grattato;

f) sale, prezzemolo, pepe e curry q.b;

g) olio d’oliva q.b..

Procedimento

Lavare accuratamente le zucchine e grattugiarle con una grattugia per il formaggio. In una padella, mettere un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, aggiungere le zucchine grattugiate e lasciar cuocere per 7 /10 minuti, in modo che la loro acqua di vegetazione evapori. Lasciar raffreddare.

In una terrina, sbattere le uova, aggiungere la ricotta, il parmigiano, il prezzemolo, il pepe, il curry, aggiungere progressivamente il pan grattato e regolarsi in base alla consistenza. Lasciar riposare il tutto in frigo per almeno 20 minuti.

Rivestire una teglia con carta da forno e scaldare il forno a 200 C. Con con le mani leggermente umide, creare delle polpettine prelevando pezzetti di impasto e poggiarle sulla teglia. Spennellare la superficie delle polpette con un pennello e infornare per 30 minuti.

Dunque, avremo così delle deliziose polpette di zucchine al forno così facili e gustose da far impazzire anche l’ospite più difficile.