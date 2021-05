Basta fare colazione la mattina con cibi preconfezionati. Con pochissimi ingredienti si possono realizzare tranquillamente dei buonissimi biscotti. Spesso si pensa che per realizzare dolci servano mille ingredienti, ma in realtà non è così. Servono solo gli ingredienti giusti, che a volte sono solo tre. Proprio come il caso di questi gustosi biscotti facili da realizzare con solo 3 ingredienti per una colazione fai da te.

I tre ingredienti

Mettiamo subito le mani in pasta e vediamo quali sono questi tre magici ingredienti per realizzare i nostri biscotti. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è: farina, uova e crema spalmabile al pistacchio. Quest’ultima ovviamente può essere sostituita con della crema alla nocciola o cioccolato. Dipende dai gusti di chi la cucina. La preparazione di questi biscotti è molto facile con un riposo in frigo di 20 minuti e una cottura di 15 minuti. Vediamo ora i passaggi.

Gustosi biscotti facili da realizzare con solo 3 ingredienti per una colazione fai da te

Come appunto accennato prima la realizzazione della ricetta è molto facile. Le dosi di questa ricetta sono per circa 15 biscotti. Quello che serve sono 150 grammi di farina di tipo 00, un solo uovo a temperatura ambiente e 180 grammi di crema al pistacchio.

Ora prendere una ciotola e versare tutti gli ingredienti al suo interno. Con una frusta lavorare l’impasto fino a quando non si raggiunge un composto molto omogeneo simile a della pasta frolla. Ora, prendere la ciotola e metterla a riposare in frigorifero per 20 minuti. Passati i minuti tirare fuori la pasta e iniziare a fare della palline schiacciate nella parte inferiore, le quali saranno poi i nostri biscotti.

Sistemare i biscotti su una teglia con della carta forno, prima di infornare creare sulla parte superiore un incavo dove andremo a mettere la crema spalmabile. Ora infornare per 15 minuti a 160 gradi. In seguito decorare i biscotti con la crema e servire a tavola.

