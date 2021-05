È sempre importante capire come possiamo risparmiare più soldi. In quest’ottica, lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli utili. Ad esempio, in un articolo precedente avevamo indicato come tenere traccia di tutte le spese con un metodo davvero infallibile.

Oggi invece non vediamo solo come spendere meno soldi, ma conciliamo il risparmio con il benessere fisico. Ecco lo straordinario strumento a cui pochi pensano che ci fa risparmiare soldi d’estate e rimanere in forma.

La chiara utilità della bicicletta

Il consiglio che diamo a tutti è di rispolverare la vecchia bicicletta. Essa, infatti, ha un’indubbia utilità: ci permette di non utilizzare la macchina. In inverno purtroppo non avevamo molta scelta, o si prendeva l’auto oppure si dovevano scegliere i mezzi pubblici.

Nessuna di queste opzioni è ottimale, perché la macchina soprattutto in città è scomodissima da parcheggiare. Non parliamo poi del traffico, quello è davvero insopportabile. E per quanto riguarda i mezzi pubblici, in questo periodo di pandemia è meglio evitarli, per non correre rischi inutili. Ed ovviamente, c’è il problema economico: macchina e mezzi ci costano in termini di benzina, parcheggio, o abbonamento.

La bicicletta invece ci libera dallo stress e dal rischio Covid, ma ci permette di andare in giro in maniera comoda e all’aria aperta, senza dover spendere un euro per spostarsi.

Fa bene anche alla salute

La bicicletta poi ha un altro indubbio effetto positivo: ci permette di fare un po’ di moto. In questi mesi siamo stati spesso fermi, ed abbiamo avuto una vita sedentaria poiché non potevamo uscire di casa. Se però montiamo in sella ad una bici possiamo fare un sacco di chilometri che ci aiutano a perdere quei chili di troppo.

Anche in questo caso non serve l’abbonamento in palestra o in piscina, e non abbiamo neanche bisogno di fare grandi spese iniziali. Se ne abbiamo una vecchia che non usiamo da un po’ ancora meglio, perché non dobbiamo neanche acquistarla.

Ecco lo straordinario strumento a cui pochi pensano che ci fa risparmiare soldi d’estate e rimanere in forma. La prossima volta che vogliamo andare al supermercato a comprare qualcosa, oppure ogni giorno a lavoro, pensiamo di usare la bicicletta. Ne varrà sicuramente la pena.