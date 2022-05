Le insalate di legumi possono essere una scelta leggera e nutriente in estate, quando il caldo si fa sentire. Si preparano velocemente e si tengono pronte in frigorifero fino al momento di servirle. Una soluzione comoda e pratica. Si possono preparare per una cena in piedi tra amici oppure semplicemente per un pasto in famiglia.

Un legume ricco di sostanze antiossidanti

Per la nostra insalata useremo le lenticchie, un legume ricco di magnesio e potassio e di sostanze antiossidanti che combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento. È molto versatile in cucina e si può usare come base per primi piatti, insalate e cremosissime minestre. L’insalata che prepareremo ha un sapore esotico. È una ricetta nordafricana profumata e speziata che mescola sapori dolci e salati, come nella tradizione culinaria della zona. Sarà in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Mettiamoci all’opera.

Ingredienti per 2 persone:

100 g di lenticchie secche;

2 carote;

una costa di sedano;

una cipolla;

foglie di menta q.b.;

½ cucchiaio di paprika dolce;

½ cucchiaio di cumino;

25 g di uvetta;

½ limone;

sale e pepe q.b.;

olio EVO quanto basta.

Gustosa e leggera è questa l’insalata fredda, senza tonno né uova, perfetta come piatto unico anche per chi è a dieta

Per preparare il piatto, lavare le lenticchie e versarle in una pentola capace con sedano e carota. Coprire abbondantemente di acqua e lasciar cuocere per 35 minuti o per il tempo indicato sulla confezione. Per questa preparazione è possibile usare anche le lenticchie in barattolo. In questo caso ne occorrono 250 grammi. Sgocciolarle e lavarle bene sotto l’acqua corrente prima di usarle.

Nel frattempo mettere in ammollo l’uvetta. Quando le lenticchie saranno cotte, versarle in uno scolapasta e lasciarle sgocciolare. In un tegame scaldare leggermente 3 cucchiai di olio e versarvi la paprika e il cumino. Quando cominciano a soffriggere trasferirli in una ciotola, aggiungere il succo di limone e mescolare. Nello stesso tegame soffriggere leggermente la cipolla e la carota tagliata a dadini. Saranno sufficienti 5 minuti. Ora in una ciotola capiente versare le lenticchie e le verdure e mescolare bene. Aggiungere la salsa di spezie e amalgamare. Unire infine l’uvetta ben strizzata e le foglie di menta e aggiustare di sale e pepe. Lasciare raffreddare in frigorifero fino al momento di servire.

Gustosa e leggera è questa l’insalata fredda da preparare velocemente in estate e che soddisfa anche i palati più esigenti. È un modo per stare a dieta senza rinunciare al gusto.

