Quando si tratta di risolvere problemi di questo tipo tutte pensano subito al taglio o alla tinta. Certo, si tratta di fattori importantissimi, ma non degli unici 2 possibili. Una precisa colorazione o un taglio particolare possono far apparire la capigliatura importante in quantità, ma è la piega a fare la vera differenza.

Se un tempo l’unica soluzione possibile era di cotonare i capelli, oggi esistono davvero tantissimi altri modi per ottenere lo stesso effetto. Esistono molti modi di pettinare e tagliare la chioma dopo i 60 anni per sembrare donne raffinate e ringiovanire subito.

Con taglio e pettinatura che volumizzano i capelli sottili possiamo pure guadagnare qualche anno in meno. Con il trucco, poi, bastano pochissimi minuti per far sembrare il volto magro e giovane.

Una piccola premessa importante

Sono tantissime le donne che non sanno perfettamente come pettinarsi quando si hanno pochi capelli. Non è detto, ad esempio, che quelle con pochi capelli debbano rinunciare alla frangia. Scegliendo una frangia a tendina ed evitandone una troppo piena, l’effetto sarà pure quello di dare più volume alla capigliatura.

Tutte queste pettinature, quindi, possono anche includere una frangia a tendina, aperta al centro per incorniciare il viso e dargli un aspetto più fresco.

Come pettinarsi quando si hanno pochi capelli con 5 acconciature per infoltire quelli fini o sottili e ringiovanire il viso

La prima acconciatura consigliabile in caso di capelli sottili e poco numerosi sono le “flat waves”. Si tratta di onde morbide che danno corpo ai capelli, anche mediante una cotonatura.

C’è poi la treccia laterale che ricade sulla spalla, morbida e con qualche ciocca volutamente spettinata e fuori dall’acconciatura. Si tratta di un modo furbo per tenere i capelli in ordine e camuffarne la mancanza.

Lo chignon, invece, va bene ma solo se si tratta del “messy bun”, ovvero quello voluminoso e spettinato, molto alto sulla cute. Chi ha pochi capelli sulle tempie e vuole nascondere le stempiature non può lasciarselo sfuggire.

Se volumizzare i capelli diventa difficile, i “wet hair” sono la soluzione. Si tratta dei capelli tirati all’indietro ed “effetto bagnato”. Quest’acconciatura è perfetta per chi ha poco tempo.

Infine, la coda bassa va bene, ma bisognerà portare anch’essa spettinata e con qualche ciuffo laterale fuori posto.

