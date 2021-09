Tristezza, nervosismo e spossatezza sono ricorrenti in molte persone nel passaggio dal periodo estivo a quello autunnale.

Le cause sono molteplici: meno ore di luce, temperature più basse e il nostro orologio biologico, che regola fame e il ciclo sonno-veglia, si altera.

In questo articolo andremo a conoscere quali sono i cibi ideali che ci permetteranno di affrontare l’autunno nel migliore dei modi.

Qual è la causa del nostro malessere?

Durante l’estate i caldi raggi solari favoriscono la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che comanda l’umore e produce melatonina.

La produzione di serotonina diminuisce con l’arrivo dei primi freddi. Di conseguenza aumenta la melatonina, motivo per il quale ci sentiamo così giù di morale e tristi.

La diminuzione della serotonina, che regola tra le altre cose anche l’appetito, porta il nostro organismo ad essere perennemente affamato e in cerca di cibi per lo più dolci e ipercalorici così da tirarci su il morale e appagare i nostri sensi.

Questa corsa verso i cibi grassi è dettata da un maggior dispendio energetico del nostro fisico che, a causa delle temperature basse, deve lavorare costantemente per mantenere regolare il calore corporeo.

La riduzione della nostra esposizione al sole e il sali-scendi delle temperature compromettono anche il nostro sistema immunitario che risulterà più debole e ben predisposto ad ammalarsi con maggior facilità.

I raggi del sole risultano fondamentali anche per la produzione della vitamina D. Sappiamo che questa sostanza è essenziale per il corretto assorbimento del calcio che aiuta a mantenere in salute le ossa, ma anche per regolare indole e sistema immunitario, così da evitare depressione e infezioni.

Cibi ideali che ci permetteranno di affrontare la stagione autunnale nel migliore dei modi

Innanzitutto, bisogna sfruttare finché si può le temperature gradevoli e le restanti belle giornate. Anche una semplice passeggiata con il cane aumenta i livelli di serotonina e vitamina D.

La tavola è il secondo luogo dove poter intervenire: qui è importante seguire un’alimentazione varia, sana e ricca di frutta e verdura di stagione. Le tinte che prevalgono in questa stagione sono calde, domina su tutte l’arancione presente nella maggior parte dei vegetali e frutti: zucche, carote, cachi e quasi tutti gli agrumi.

Quindi, quali sono i cibi ideali che ci permetteranno di affrontare la stagione autunnale nel migliore dei modi? In particolare, bisogna arricchire la dieta di tutti quei nutrienti in grado di proteggerci dalle infezioni, ma allo stesso tempo migliorarci anche l’umore.

Nello specifico vanno mangiati alimenti che contengono:

triptofano per la serotonina (legumi, frutta secca, cereali non raffinati, uova, formaggi, carne e pesce);

melatonina (arance, banane, pomodori);

vitamine del gruppo B per il sistema nervoso e l’umore (diffusa in quasi tutta la verdura e la frutta, fatta eccezione per la vitamina B12 presente nei prodotti di origine animale);

vitamina D (tonno, salmone, uova e funghi);

antiossidanti (presenti in grande quantità in frutta e verdura stagionali);

omega 3 (pesce, noci, olio di lino).

Un’alimentazione ben bilanciata è fondamentale per evitare un aumento del peso corporeo dettato da questa stagione ma anche per contrastare gli effetti dell’autunno sul corpo.