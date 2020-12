Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I pasti dovrebbero essere un momento di piacere e condivisione. Infatti, quando ci si trova con tutta la famiglia a tavola, si può godere della compagnia dei propri cari e gustare dei piatti deliziosi tutti insieme. Ci sono delle ricette davvero formidabili, che tutti dovrebbero provare almeno una volta. Una di queste è sicuramente la pasta al fumè. Questo piatto, che viene direttamente dalle Marche, infatti, lascerà tutti senza parole. Ecco allora come preparare il piatto di pasta per eccellenza realizzato con ingredienti semplici della tradizione italiana.

Gli ingredienti

Per realizzare questo gustosissimo primo piatto per tre persone, saranno necessari:

300 g di pasta;

1 l di passata di pomodoro;

150 ml di panna fresca liquida salata;

200 g di pancetta affumicata;

½ cipolla;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe;

parmigiano.

Come preparare la deliziosa pasta al fumé marchigiana

Per prima cosa si inizierà a cucinare il condimento. Bisognerà tritare la cipolla e metterla in una una padella antiaderente, unendola a un cucchiaino di olio extravergine di oliva e lasciandola soffriggere per 5 minuti. Trascorso questo tempo, bisognerà mettere nella padella anche la pancetta tagliata a dadini, mescolando il più possibile e facendola rosolare. Successivamente, sarà il momento di versare anche la passata di pomodoro, lasciando cuocere per almeno 20 minuti. Quando il sugo sarà pronto, bisognerà aggiungere sale e pepe a piacimento e mescolare il tutto per qualche minuto abbassando la fiamma del fornello.

Adesso basterà cuocere l’acqua in in acqua bollente, scegliendo la forma che più si gradisce. Dunque, che siano fusilli, rigatoni o farfalle, poco importa. qui si potrà seguire il proprio gusto. Dopo aver cotto la pasta e averla scolata, la si potrà unire alla salsa già pronta, servendola con una spolverata di parmigiano. Ed ecco il piatto di pasta per eccellenza realizzato con ingredienti semplici della tradizione italiana.

