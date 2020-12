Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Un make-up fresco e non troppo coprente riesce sempre a valorizzare la bellezza naturale. Ideare un trucco da realizzare in pochissimi minuti e senza troppi sforzi, serve a sentirsi più belle e sicure. Il make-up per tutti i giorni pronto in cinque minuti e con pochi prodotti sarà una svolta.

Viso e labbra perfetti in poche mosse

Nessun make-up può iniziare senza aver prima idratato la pelle. Un velo di crema idratante sul viso conferirà un aspetto subito più fresco. Alcuni fondotinta tendono a seccare la pelle e inserirsi nelle pieghe del viso, creando dei fastidiosi accumuli di trucco. Sempre meglio utilizzare un primer viso o una crema idratante prima di applicare il fondotinta.

Fondamentale anche coprire le occhiaie con il giusto colore di correttore. Applicare una spolverata di terra sotto gli zigomi, appena sotto il mento e ai lati del naso. Un leggerissimo contouring servirà a delineare i contorni del viso. Picchiettare un blush rosato sulle guance e pochissimo illuminante sugli zigomi. Idratare le labbra con del burro cacao o con un rossetto nude picchiettato leggermente, per un effetto estremamente naturale.

Focus sullo sguardo

Il make-up per tutti i giorni pronto in cinque minuti e con pochi prodotti deve focalizzarsi molto sullo sguardo. Mai trascurare le sopracciglia, anche nei trucchi più veloci. Utilizzare il mascara per sopracciglia, veramente di facile e veloce applicazione rispetto alle matite o ai gel da applicare con il pennello. Applicare un ombretto marrone tenue o leggermente aranciato nella piega dell’occhio.

Si può usare, in alternativa, anche il blush viso per non aggiungere altri prodotti. Due passate di mascara renderanno lo sguardo immediatamente più aperto e profondo. In questo modo, il viso apparirà rilassato e in ordine e il tutto acquisterà un aspetto molto naturale. Ecco un make-up che esalta la bellezza naturale senza essere carico e coprente, pronto in soli cinque minuti.