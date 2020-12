Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sicuramente a tutti sarà capitato, almeno una volta nella vita, di lasciare la propria automobile aperta per qualche minuto mentre si svolgeva una commissione. Oppure di lasciare, per dimenticanza, il finestrino parzialmente abbassato. I più sbadati sicuramente avranno anche lasciato le chiavi nel quadro.

Una dimenticanza che si paga cara

Ebbene tutte queste azioni, secondo la legge italiana, possono portare al pagamento di una sanzione. Ecco, dunque, l’assurda e costosa multa per chi lascia aperto il finestrino abbassato o la macchina aperta in sosta. Scopriamo insieme a quali pericoli si va incontro.

Istigazione al reato

Tutte queste circostanze di incuria possono, infatti, indurre i malintenzionati a impossessarsi del veicolo e a commettere reati di vario tipo. In altri termini, l’auto può essere rubata oppure anche usata come mezzo per fuggire alle Autorità o, ancora peggio, per fare del male ad altri.

Quindi, in questo caso, essere sovrappensiero può venire a costare molto caro. L’entità della sanzione, infatti, può oscillare fra i 48 e i 168 euro di multa. Lo stesso meccanismo vale anche per tutti i motocicli lasciati inavvertitamente incustoditi. In questo caso il mezzo, essendo più piccolo, può provocare meno danni e, quindi, la somma da pagare rientra fra 24 e 97 euro.

In sintesi, ecco spiegata, quindi, l’assurda e costosa multa per chi lascia aperto il finestrino abbassato o la macchina aperta in sosta.

