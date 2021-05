Di barattoli con il tappo se ne comprano tanti, di solito sono in vetro e li acquistiamo al supermercato.

Oltre a riciclare il barattolo in vetro, anche il suo rispettivo tappo non va gettato nella spazzatura.

In questo articolo spieghiamo, come riciclare i tappi dei barattoli in modo semplice e creativo trasformandoli in piccoli oggetti molto utili per la casa.

Anche se non ci abbiamo mai pensato oppure non vengono in mente delle idee particolari, i tappi in realtà possono essere usati e riciclati in tanti modi. Non si può immaginare quante cose si possono realizzare, basta sfruttare la fantasia e un po’ di creatività.

I tappi si trasformano in candele

Molto facile da eseguire, basta mettere all’interno del tappo della cera.

In casa si può preparare anche lo stoppino. Si deve utilizzare del comune spago o del cotone della misura voluta.

Bagnarlo nella cera e farlo asciugare.

Trasformare i tappi come sottobicchieri

Trasformare i tappi come sottobicchieri personalizzati, è un’idea carina e utile.

Basta dipingerli oppure incollare all’interno un adesivo, che raffiguri un bicchiere o una bottiglia.

I tappi per le decorazioni natalizie

Utilizzare i tappi per delle graziose ed originali palline di Natale, è un’idea altrettanto carina. Bisogna trovare degli sfondi da stampare, della carta da decorare, oppure dei pezzi di stoffa avanzati.

Si può creare anche un originale Babbo Natale o dei pupazzi di neve.

Procedimento

Colorare i tappi con dello smalto, disegnare gli occhi, il naso e la bocca e completare con la propria fantasia.

Per il Babbo Natale utilizzare dell’ovatta o dei fili di lana per la barba.

Stampi per i biscotti

I tappi dei barattoli sono molto utili in cucina. Possiamo adoperarli come stampi per i biscotti.

Sceglierli della misura che serve, e prendere lo stampo direttamente sull’impasto che abbiamo steso.

Cornici per le fotografie

Se li dipingiamo e li decoriamo un po’, i tappi si trasformano come supporti per le fotografie e cornici personalizzate.