Tutti vorremmo un giardino sempre ben curato, rigoglioso, ma allo stesso tempo facile da mantenere e da curare.

È per questo che la scelta delle piante da mettere in giardino è estremamente importante, se non vogliamo ritrovarci con enormi mucchi di foglie morte da raccogliere ogni autunno, o con alberi che devono essere potati regolarmente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una pianta da giardino deve non solo essere robusta, adatta al clima in cui ci troviamo, e bella da vedere, ma deve anche richiedere poca manutenzione.

Se poi possiamo anche utilizzarla in casa, ancora meglio.

Una pianta di questo tipo esiste, ed è già molto diffusa nei giardini italiani.

Ecco la pianta migliore da mettere in giardino, perché è robusta, non perde foglie, è a manutenzione quasi zero e con mille usi in casa.

L’eucalipto è una delle piante migliori per i giardini

Di quale pianta stiamo parlando? Del bellissimo eucalipto. L’eucalipto, originario dell’Australia, si è ormai diffuso anche nel Mediterraneo, e si è adattato benissimo alla sua nuova casa. È presente non solo lungo le coste, ma anche nell’interno.

Soprattutto, è apprezzatissimo come pianta da giardino. E per delle eccellenti ragioni.

Ecco la pianta migliore da mettere in giardino, perché è robusta, non perde foglie, è a manutenzione quasi zero e con mille usi in casa.

Non sporca e si adatta all’ambiente

Il maggior vantaggio dell’eucalipto è che si tratta di una pianta sempreverde. Dato che non perde foglie, non dovremo trascorrere innumerevoli pomeriggi a riempire sacchi di foglie morte da smaltire.

Inoltre, è una pianta le cui dimensioni si adattano all’ambiente in cui si trova. Può svilupparsi sia come albero d’alto fusto, sia come arbusto, a seconda dello spazio a disposizione.

Come molti sanno, i fiori di eucalipto offrono alle api la materia prima ideale per produrre dell’ottimo miele, e se mettiamo un eucalipto in giardino, l’ambiente ci ringrazierà.

Non solo: è perfetto per profumare la casa, creare oli profumati, e anche come legna da ardere.

Se viviamo vicino al mare, ecco anche tre piante che resistono alla salsedine perfette per un giardino rigoglioso anche sulla costa.