C’è un gran da fare ad agosto per chi coltiva un orto. Bisogna stare particolarmente attenti agli ortaggi che rischiano di rovinarsi a causa del caldo che secca i terreni, ma non solo.

In questi giorni stiamo vivendo momenti di caldo torrido alternati a fortissime piogge torrenziali.

I continui cambiamenti di clima possono rovinare il terreno e le nostre coltivazioni, e causarci grandi perdite in termini di raccolto.

Una delle minacce più grandi dell’orto in questo periodo sono le erbe infestanti. Il rischio è che queste si diffondano ovunque nel terreno, andando a creare altri danni all’orto già messo a dura prova. Esiste un’operazione fondamentale da eseguire nell’orto in questo mese e che può risolvere questo problema. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Guai a dimenticarsi quest’operazione fondamentale da fare ad agosto per salvare il proprio orto

Agosto è un mese critico per l’orto e i suoi frutti. Lo sa bene chi ha notato i propri pomodori diventare neri sulla punta, una malattia tipica di tale pianta che si sconfigge in questo modo.

In generale esistono tante altre malattie fungine che colpiscono i nostri ortaggi, e un rimedio portentoso per sconfiggerle quasi tutte è questo prodotto naturale.

Tornando ai lavori di agosto dell’orto, quello fondamentale è la sarchiatura. È un ottimo metodo per liberarci delle fastidiose erbe infestanti, ed è l’ideale anche per evitare che si formi uno strato duro sul terreno.

Un problema che può verificarsi molto facilmente

In estate, infatti, l’aridità prosciuga l’umidità del terreno e questo fa sì che si formi una sorta di crosta dura e secca. Per evitare che ciò accada e per preservare la salubrità del terreno, l’attrezzo perfetto è il frangizolle sarchiatore.

Si tratta di uno strumento veramente utile se si ha un orto, perché ci agevola in due modi. Velocizza il processo di eliminazione delle erbacce e smuove il terreno. Ecco perché si rischiano parecchi guai a dimenticarsi quest’operazione fondamentale da fare ad agosto per salvare il proprio orto. Il frangizolle riesce a fare entrambe le cose grazie ad un rullo che distrugge le zolle.

