Dopo i 18 anni sono questi i valori normali di massa corporea per mantenersi in salute

Il peso corporeo è uno dei parametri più importanti da tenere sotto controllo quando si tratta di salute.

Si sa, infatti, che il peso è predittivo della maggiore o minore sopravvivenza dell’individuo.

Il peso corporeo elevato insieme ad alti valori di colesterolo, trigliceridi e pressione sono fattori di rischio da non sottovalutare.

Per valutare lo stato ponderale dell’individuo e calcolare il fabbisogno energetico quotidiano si utilizza la suddivisione: sottopeso, normopeso e sovrappeso.

Per la determinazione si utilizzano diversi modi anche se i più diffusi sono metodo tabellare e indice di massa corporea (IMC).

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore la differenza tra colesterolo buono e colesterolo cattivo.

Oggi, invece si andranno a indicare due interessanti metodi per valutare la propria corporatura.

Indice schelico cormico

Uno dei parametri per valutare la corporatura di un individuo è l’indice schelico cormico. Per utilizzare il metodo tabellare non è sufficiente conoscere la statura in piedi ma è necessario misurare anche la statura da seduto.

La statura in piedi si valuta con lo stadiometro. Per misurare l’altezza da seduti si partirà dal punto più alto del capo al pavimento sottraendo l’altezza dello sgabello.

Il tipo costituzionale si calcola con la formula: (statura da seduto/statura da in piedi) x 100.

Una volta ottenuto il risultato sarà necessario metterlo a confronto con gli indici di riferimento per stabilire il tipo di costituzione tra: longilineo, normolineo e brevilineo.

I valori saranno diversi tra uomini e donne.

Per gli uomini: longilineo < 51; normolineo fino a 53,1; brevilineo > 53,2.

Per le donne: longilineo < 52,4; normolineo fino a 54,5; brevilineo > 54,6.

Una delle differenze tra i vari tipi di costituzione così calcolata è data dalla lunghezza degli arti.

I longilinei tenderanno ad avere arti lunghi rispetto al tronco, i normolinei arti proporzionati mentre i brevilinei avranno arti corti rispetto al tronco.

Tuttavia si tratta di valutazioni approssimative che non tengono conto di sviluppo scheletrico e muscolare.

Dopo i 18 anni sono questi i valori normali di massa corporea per mantenersi in salute

Un altro metodo utilizzato è quello dell’indice di massa corporea. Per calcolarlo è necessario conoscere la statura in piedi e il peso corporeo.

La formula è: (peso corporeo/statura in piedi*2) x100. Anche in questo caso il risultato andrà confrontato con le tabelle di riferimento.

Con valori inferiori a 16,5 si avrà grave magrezza, normopeso con valori tra 18,5-24,99, sovrappeso tra 25-29,99.

I valori riguardanti l’obesità partono da 30 per la classe I per arrivare a risultati maggiori di 40 per l’obesità grave.

I limiti di questo metodo sono legati al fatto che non differenziando tra massa magra e massa grassa si rischia di sovrastimare la grassa. Inoltre, come sottolineato dal Ministero della Salute, non si fa differenza tra uomini e donne. Così facendo non si tiene conto del fatto che di solito le donne hanno una massa magra inferiore agli uomini.

Inoltre, non andrebbe mai utilizzato su bambini e ragazzi di età inferiore ai diciotto anni.

Ecco perchè dopo i 18 anni sono questi i valori normali di massa corporea per mantenersi in salute.