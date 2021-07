In cucina bisogna sperimentare continuamente e trovare abbinamenti sempre diversi e incredibili. Qualche volta occorre anche rompere le regole e lasciare libero spazio alla fantasia. Grazie ad abilità e creatività, è possibile che anche un dolce diventi un antipasto o un secondo piatto eccezionale. Il Team di Cucina dimostrerà quanto sia impossibile resistere all’infinita bontà di questo famosissimo dolce al cucchiaio in versione salata. Ecco, cioè, i tantissimi modi in cui presentare una panna cotta in versione diversa dal fine pasto.

I migliori abbinamenti per panne cotte salate buone da leccarsi i baffi

Il gusto delicato della panna cotta offre davvero la possibilità di spaziare in modi diversissimi. Un primo buonissimo abbinamento è quello della panna cotta con il parmigiano, il miele e le noci. Non solo questo antipasto è velocissimo da preparare, ma è anche una vera goduria alla vista.

Un altro possibile modo di presentare la panna cotta è accompagnandola col pesto di rucola e i pomodori confit e ovviamente sempre con il parmigiano.

Suggeriamo, inoltre, di sperimentare la combinazione tra panna cotta e pesto di fave e menta o di zucchine.

Queste ultime due idee sono un modo fresco e rivoluzionare di mangiare un dolce che ha tutto l’aspetto (e il sapore) di un antipasto. Il consiglio è quello di preparare la panna cotta al parmigiano come base e poi di arricchirla di gusto con condimenti o pesti decisi.

Altri irresistibili accostamenti sono panna cotta salata abbinata al gusto fresco del salmone e a un crumble di tarallo oppure panna cotta al parmigiano con composta di pere al vino rosso. I più abili e volenterosi potranno anche sperimentare una stratificazione alternando 2 o 3 diverse preparazioni e colorazioni di panne cotte.

Per una variante dal gusto più autunnale, ma dal grande impatto visivo, suggeriamo la panna cotta alla zucca con rosmarino. Il colore è un bellissimo arancio caldo che contrasta il verde del rosmarino. Invece, per un gusto deciso ma spettacolare per le papille gustative, suggeriamo la panna cotta con funghi porcini e salsiccia.

Le calde giornate degli ultimi giorni, tuttavia, rendono molto più appetibile una possibile panna cotta alla mozzarella con chips di prosciutto. Insomma, l’unico limite è la creatività e il consiglio è quello di giocare sul sicuro con una preparazione delicata nel gusto. A fare la differenza saranno salse o ingredienti di accompagnamento invece assai decisi.