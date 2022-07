Un’altra settimana d’estate ha appena messo piede nelle vite dei segni zodiacali. È la prima pienamente in luglio, e moltissimi avranno già le valigie in mano pronti per partire verso le attese vacanze. Le previsioni dell’oroscopo, per fortuna, possono farci compagnia anche sotto l’ombrellone e ovunque ci troviamo.

Il bello è proprio la comodità di poterle consultare in ogni dove, non appena abbiamo del tempo libero. Sulla nostra rivista di fiducia oppure online. Nel periodo che va dal 4 al 10 luglio alcuni fra noi riceveranno notizie splendide grazie all’abbraccio dei pianeti. Ma non è tutto: anche la Luna indirizzerà verso un momento d’oro da sfruttare al massimo delle possibilità.

Il duetto fortunato

Anche questa settimana sono in atto dei cambiamenti astrali che influenzeranno le vite di chi crede negli astri. Il pianeta Mercurio, da sempre associato alle capacità intellettive, lascia i Gemelli per spostarsi in Cancro. Il combattivo Marte, invece, farà il suo ingresso presso il segno del Toro.

Proprio il Toro riceverà un impulso positivo dal focoso Pianeta. La forza di agire e prendere iniziative non mancherà. Il recupero prosegue attivamente e Mercurio tutelerà la propria posizione lavorativa.

Ottime prospettive anche per il solito Ariete, che resta in scia protetto da Giove e Venere. Mercurio stavolta cercherà di rovinare i piani, ma non dovrebbe creare grattacapi particolarmente preoccupanti.

Una Luna fortunata favorirà questi 4 segni zodiacali che splenderanno al fianco di Toro e Ariete nel cielo di luglio

Il quartetto che si affianca a Toro e Ariete vede innanzitutto spiccare il segno del Cancro. Mercurio alleato darà la possibilità di sfruttare nuove opportunità e fare incontri interessanti. Allo stesso tempo, Marte smetterà di ostacolare i progetti e darà una spinta notevole verso il raggiungimento dei traguardi ambiti. Nelle giornate di martedì, venerdì e sabato la Luna potrebbe sorprendere piacevolmente.

Anche la Vergine beneficerà di un doppio favore: Luna e Mercurio riserveranno belle novità e liete notizie. L’inizio della settimana si prospetta scoppiettante, soprattutto dal lato lavorativo. Occhio invece a Venere, che vorrà rovinare il momento propizio con qualche scaramuccia sentimentale.

Prosegue il periodo di ripresa della Bilancia. Ancora un po’ di pazienza e si potrà tornare ai fasti del passato. Già da martedì, comunque, si godrà del favore di Marte. Nelle giornate di mercoledì e giovedì, la Luna farà da ciliegina sulla torta, stimolando il romanticismo di coppia.

Infine, luglio sarà fortunatissimo per i Gemelli, e i prossimi sette giorni ne saranno la conferma. Non bisognerà lasciarsi ingannare dall’addio di Mercurio, che ha portato gioie sul lavoro. Venere benevola prometterà giornate intense e veramente calde per i sentimenti. Le coppie rafforzeranno il loro legame e lo porteranno a un livello superiore.

Insomma, una Luna fortunata favorirà questi 4 segni zodiacali che voleranno sulle ali dell’entusiasmo almeno per i prossimi giorni.

