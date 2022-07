Luglio sarà fortunatissimo per Gemelli e Leone, mentre 3 segni zodiacali andranno incontro a un mese nerissimo

Sapere quello che il futuro ha in serbo per noi è un vantaggio da non trascurare. Gli astri potrebbero soddisfare le nostre richieste e informarci su ciò che potrebbe capitarci, bello o brutto che sia. Con l’estate ormai inoltrata e luglio iniziato, qualcuno sta già risentendo dell’influenza dei Pianeti.

C’è chi sta riempiendo le tasche grazie al bacio della fortuna e ricevendo grandi benefici dal periodo in corso. Al contrario, qualcun altro potrebbe soffrire l’ostilità dei Pianeti, che non lo lasceranno in pace per tutto il mese.

Se luglio sarà fortunatissimo per Gemelli e Leone, tre segni dovranno fare i conti con le previsioni che prevedono guai e problemi.

Saranno 31 giorni all’insegna dell’amore più travolgente per i nativi dei Gemelli. Con Venere a far loro da spalla fino al 18, non avranno problemi a flirtare con l’anima gemella. Si preannunciano emozioni forti e sentimenti profondi, che movimenteranno moltissimo la loro vita. Non male nemmeno il lavoro, con qualche interessante novità dietro l’angolo.

L’ondata di fortuna travolgerà anche il Leone. Se Venere favorirà i sentimenti fino al 18, dal giorno seguente si avrà l’appoggio di Mercurio. Questo porterà nuove occasioni da cogliere al volo sul posto di lavoro e piacevoli conferme.

Non sarà, purtroppo, un luglio altrettanto benevolo per un terzetto sfortunatissimo: parliamo di Scorpione, Sagittario e Capricorno. Vediamo perché e cosa aspettarci, se anche noi siamo tra questi sventurati.

A luglio il nemico numero uno dello Scorpione sarà niente meno che il focoso Marte. A partire da martedì 5, questo segno potrebbe provare stanchezza e sfinimento, in aggiunta allo stress che aveva accumulato finora. Mercurio e Venere saranno un toccasana per recuperare energie fisiche e mentali, ma negli ultimi giorni del mese la tensione potrebbe avere la meglio.

Male anche il Sagittario, che dovrà guardarsi le spalle dall’opposizione di Venere. L’amore potrebbe fare i capricci e i momenti negativi col partner non mancheranno. I single dovranno mettersi il cuore in pace: non è il momento adatto per fare incontri destinati a durare. Meglio la fine del mese, quando il cielo potrebbe tornare a rasserenarsi.

Una parola per il Capricorno: pazienza. Proprio questo servirà per uscire indenni da un luglio tutt’altro che semplice. Il Sole e Mercurio non gli daranno tregua, e così farà Venere dispettosa. I primi giorni potranno avere problemi al lavoro, che diventeranno di natura sentimentale nell’ultimo periodo del mese. Per vedere uno sprazzo di miglioramento dovranno probabilmente aspettare fino all’autunno.

