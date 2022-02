Da febbraio potremo gustare questo pesce miniera di omega 3 che aiuta ad andare in bagno e ad asciugare il ventre

Il miglior modo per garantirsi una dieta equilibrata, sana e variegata è mettere nel carrello della spesa i prodotti di stagione. Sia per quanto riguarda i prodotti vegetali, provenienti dalle nostre terre, sia per quanto riguarda i prodotti provenienti dal mare.

Grazie all’aiuto di Madre Natura, seguendo la stagionalità dei prodotti ci assicuriamo di soddisfare anche i fabbisogni del nostro organismo. Si pensi ad esempio alla vitamina D contenuta nei funghi, in particolare i chiodini, che si trovano in autunno. Consumare i funghi in autunno può compensare la carenza di vitamina D che si può avere nei periodi in cui non è semplice prendere il sole.

Da febbraio potremo gustare questo pesce di acqua salata ideale per chi segue regime alimentari ipocalorici, ricco di sali minerali e di omega 3. Si tratta in particolare dello scorfano, ricco di proteine, sali minerali e omega 3. Questi ultimi favoriscono la salute del cuore ma anche del colon, come a breve si illustrerà.

Un pesce dalle innumerevoli qualità nutrizionali

Si tratta di un pesce perfetto per chi sta a dieta in quanto 100 grammi apportano soltanto 82 calorie. In particolare, in 100 grammi di questo pesce nutriente, il 93% sono proteine, il 4% lipidi e il 3% sono carboidrati. È ricco di sali minerali come il potassio, il calcio, il magnesio, lo zinco e il ferro. Il periodo migliore per garantirsi la sua freschezza è proprio questo, in quanto la sua pesca avviene tra gennaio e aprile.

Pertanto da febbraio potremo gustare questo pesce sulle nostre tavole incredibilmente, povero di calorie, ma ricco di sostanze nutritive. Inoltre la sua carne è incredibilmente gustosa e si presta a tantissime ricette. In particolare, con lo scorfano possono prepararsi tantissimi primi piatti, come zuppe o sughi. Ma è ottimo anche come secondo al forno o al cartoccio, il miglio modo per mantenere intatti i suoi omega 3.

Da febbraio potremo gustare questo pesce miniera di omega 3 che aiuta ad andare in bagno e ad asciugare il ventre

Lo scorfano come detto è ricco di omega 3, grassi polinsaturi che sono in grado di combattere i trigliceridi alti, favorendo la salute cardiovascolare. Ma secondo un recente studio, sembrerebbe che gli omega 3 oltre a far bene al cuore, possano far bene anche alla salute del nostro colon. Infatti secondo questo studio sarebbero in grado di influenzare il microbioma intestinale, di donne anziane e mezza età.

Lo studio è stato condotto su 876 donne. In particolare, l’assunzione di cibo, in termini di omega 3, è stata valutata sulla base di questionari sulla frequenza degli alimenti. Dallo studio è emerso che assumerne può equilibrare la flora intestinale. Pertanto, sembrerebbe che integrare la propria dieta con questi preziosi elementi, oltre a favorire la salute del cuore, possa migliorare la composizione del microbioma.

