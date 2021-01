Secondo la Costituzione Italiana e le leggi in vigore in Italia non è possibile disporre del proprio corpo. Ciò significa che non possiamo vendere i nostri organi né il sangue.

Però i capelli non sono considerati come un organo vivo del nostro corpo, di conseguenza non è illegale vendere i capelli.

Perché farlo?

In Italia e nel mondo esiste un fiorente mercato di capelli umani. La produzione di parrucche e di extensions fa parte di un mercato in forte espansione. Questi prodotti vengono utilizzati sia per necessità da chi ha perso i capelli e vuole che da chi lo fa per vezzo.

La maggior parte di capelli utilizzati nella produzione di extensions proviene dall’India, ma esiste anche un fiorente commercio in Europa. Molte piccole aziende si occupano di raccogliere i capelli, di trattarli e di assemblarli. Queste aziende sono sempre alla ricerca di ciocche di capelli di qualità, e sono disposte a pagarle.

Guadagnare centinaia di euro vendendo i propri capelli

Quello che queste aziende richiedono sono capelli di una certa lunghezza, preferibilmente lunghi, e che non abbiano subito trattamenti e colorazioni. Il colore del capello non è importante, tutti i capelli vengono poi decolorati e tinti.

Quello che dobbiamo fare se abbiamo dei lunghi capelli e vogliamo venderli, è entrare in contatto con un’azienda produttrice. Possiamo stabilire un prezzo in base alla lunghezza e alla qualità dei capelli. Si potrebbero guadagnare da 200-300 euro, fino diverse migliaia di euro.

Se decidiamo di vendere i nostri capelli dovremo raccoglierli in una coda e tagliare sotto all’origine della coda. Poi dovremo mettere i capelli in una busta di plastica e spedire la ciocca che vorremo vendere. Molto importante che i capelli siano privi di doppie punte e che non abbiano subito trattamenti aggressivi.

A questo proposito, per avere capelli sempre bellissimi qua ci sono delle utili indicazioni.

Ecco spiegato come guadagnare centinaia di euro vendendo i propri capelli.