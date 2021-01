Una novità assoluta è arrivata nel mercato della cosmetica. Dalla Corea è arrivata una rivoluzionaria routine per la cura dei capelli e del cuoio capelluto: la Korean Haircare Routine o KHCR. Seguendo le indicazioni di questo metodo coreano potremo avere capelli sani e lucenti tutto l’anno. Questa è la rivoluzione che stavamo aspettando.

I quattro pilastri della haircare routine coreana

Se vorremo avere capelli perfetti come le donne coreane, basterà seguire i quattro pilastri della haircare routine coreana.

Bisogna proteggere ed idratare i capelli per mantenerli sani sempre. In questo modo non avremo bisogno di interventi riparativi che vadano ad arginare i danni di tinte, piastra e phon. Come sempre, è meglio prevenire che curare.

Il benessere dei nostri capelli è strettamente collegato a quello del cuoio capelluto. Se vogliamo prenderci cura dei capelli dobbiamo curare anche la nostra cute con prodotti specifici che ne vadano a riequilibrare il benessere.

I prodotti utilizzati sono tutti di origine vegetale, con tensioattivi non aggressivi. Grazie alle sostanze fito-derivate potremo riequilibrare la cute. I prodotti utilizzato fanno poca schiuma e non disidratano il capello. In questo modo si possono prevenire le doppie punte e i capelli secchi e sfibrati.

Occorre seguire la routine con prodotti specifici per ogni passaggio. Se vogliamo curare i capelli dobbiamo farlo in sinergia con la cute e i fusti, con prodotti specifici e mirati.

La cura coreana dei capelli è la rivoluzione che stavamo aspettando

Nella haircare routine coreana sono previsti vari passaggi che includono l’utilizzo di scrub, maschere e shampoo specifici. Una volta a settimana si lascia agire una maschera idratante. Nell’applicazione dello shampoo è indispensabile procedere a un dolce massaggio per stimolare il cuoio capelluto.

Il vero segreto di questa routine rivoluzionaria è la costanza con cui curiamo i nostri capelli. Non più trattamenti shock, ma una cura delicata nel tempo. Seguendo la haircare routine coreana, o KHCR avremo capelli sempre bellissimi e sani. La cura coreana dei capelli è la rivoluzione che stavamo aspettando. Qui altri consigli su come avere capelli sempre bellissimi.