La natura, si sa, è la nostra più grande risorsa. Una camminata in montagna, una passeggiata sul lungomare, il profumo dei fiori in primavera e perché no, anche il tramonto nelle calde sere d’estate. Tutto questo fa bene all’anima e al corpo.

Accanto alle viste mozzafiato e agli odori inebrianti, la natura ci viene in aiuto quando più ne abbiamo bisogno. Non è un caso che si parli infatti di antibiotici naturali. Alcune spezie, così come alcuni alimenti sono considerati curativi e preventivi nei confronti di alcuni fastidiosi disturbi. In questa sede andremo ad analizzare quelli ritenuti tra i migliori in assoluto per la salute dell’uomo.

I cinque antibiotici naturali più potenti

Il primo è sicuramente l’aglio. Conosciuto per le sue infinite proprietà, l’aglio contribuisce al rafforzamento delle difese immunitarie e ha una potente azione disintossicante. Inoltre, aiuta a controllare i livelli di colesterolo nel sangue e a regolare la pressione sanguigna.

Il secondo antibiotico naturale è il miele. Utilizzato in passato per cicatrizzare le ferite e prevenire le infezioni, lo si utilizza anche per curare piaghe, ulcere e bruciature.

Il terzo antibiotico naturale è l’origano. Proprio come l’aglio, rinforza le difese immunitarie e funge da antinfiammatorio.

Chiodi di garofano e zenzero

Gli ultimi due tra i cinque antibiotici naturali più potenti sono i chiodi di garofano e lo zenzero. I primi contrastano i batteri della bocca responsabili della formazione della placca. Ecco perché sono importanti per la cura dell’igiene orale.

Lo zenzero, molto amato e utilizzato sia in cucina che nella preparazione di tisane, è amico della digestione e della regolarità intestinale. Inoltre, combatte l’influenza e il raffreddore grazie alle sue proprietà decongestionanti.

Non sempre è possibile fare a meno dei farmaci, ma in alcuni casi possiamo dire che la natura sia il nostro migliore medico e la nostra migliore medicina.