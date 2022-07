La fortuna, spesso, è come un treno che passa una volta sola. Bisogna saperlo prendere al volo per godere di tutti i suoi benefici, altrimenti ce ne pentiremo per sempre. A volte, però, la dea della fortuna potrebbe bussare alla nostra porta 2 volte. In questi casi, quindi, bisognerà buttarsi e rischiare, senza pensare troppo.

È ciò che dovranno fare 3 segni dello zodiaco che saranno letteralmente ricoperti da una fortuna smisurata. Dopo tante sofferenze e insoddisfazioni, anche per questi 3 segni potrebbe arrivare il momento giusto.

Questo segno sarà invidiato da tutti

Il segno che, in assoluto, avrà più fortuna in questo periodo potrebbe essere proprio il Cancro. A dispetto delle previsioni che lo vedevano in assoluto declino, la situazione potrebbe migliorare nettamente. Mercurio retrogrado ha cercato di metterlo in difficoltà e gli ha fatto perdere dei soldi, soprattutto negli ultimi giorni.

In questi giorni il Cancro potrebbe fare una chiacchierata a dir poco provvidenziale con un collega o un socio di lavoro. Queste parole illumineranno la mente del Cancro, che investirà economicamente su un progetto lasciato a lungo nel cassetto.

Grossi guadagni in arrivo e tante belle notizie per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna che vivranno un periodo superlativo

Prosegue il momento d’oro per il segno dei Gemelli, che continua a essere tra i più fortunati di questa estate. Grandi proposte lavorative arriveranno e chi ha già un’attività avviata concluderà delle collaborazioni importanti. L’amore, al contrario, non va così bene, anche perché il Gemelli rientra nei 3 segni più infedeli che potrebbero tradire il partner.

Il caldo non aiuterà, perché porterà tensione nella coppia e acuirà alcune discussioni lasciate in sospeso da troppo tempo. Solo il tempo suggerirà quale sarà il passo giusto da compiere.

Attenzione a questo segno che raggiungerà traguardi altissimi

Grossi guadagni in arrivo e tante belle notizie anche per lo Scorpione, un segno che vive sempre col freno a mano tirato. La sua spavalderia è solo apparente, perché lo Scorpione tende a nascondersi e a rimuginare molto su ciò che vive. Le persone che lo circondano potrebbero aiutarlo a esprimere la sua personalità al meglio. In particolare, questa stagione sarà incredibilmente fiorente grazie a 2 incontri fortunati.

Il primo sarà con una persona che offrirà un accordo lavorativo molto interessante e remunerativo. Il secondo incontro, invece, farà definitivamente aprire le porte del cuore allo Scorpione.

