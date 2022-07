Acque cristalline e spiagge poco frequentate in questa località vicina all’Italia ricca di natura, arte, storia e gastronomia

Chi ancora è costretto ad affrontare una montagna di scartoffie in ufficio potrebbe comunque consolarsi con il fatto che le vacanze siano sempre più vicine.

Ma tale pensiero potrebbe essere ben poco consolatorio qualora non avessimo ancora prenotato da nessuna parte per mancanza di tempo o indecisione.

Per fortuna, il web viene in nostro soccorso presentandoci offerte imperdibili tra voli e viaggi scontati verso le più disparate destinazioni.

Non solo: è anche una miniera di immagini di posti meravigliosi da cui lasciarci ispirare per trovare poi la giusta combinazione qualità-prezzo.

A tal proposito, non lasciamoci sfuggire questa località che offre acque cristalline e spiagge poco frequentate e non è distante dall’Italia.

Non ci troviamo in Grecia, né tantomeno in Spagna o in Croazia, bensì in Portogallo.

Il clima mite che contraddistingue questo Paese e le sue meraviglie naturali e artistiche attirano turisti da tutto il Mondo.

Oltre alla capitale Lisbona, anche la città di Porto è una miniera di suggestioni artistiche, culturali e gastronomiche a ogni angolo.

Ma in ogni vacanza che si rispetti non può mancare la quota mare e quindi scopriamo insieme alcune delle spiagge segrete più belle del Portogallo.

Partiamo da Praia da Ursa, così chiamata perché uno degli scogli nelle sue vicinanze sembra proprio ricordare la figura di un orso.

Per arrivarci bisogna avventurarsi in un’escursione in mezzo alla natura, ma la fatica del percorso è pienamente ripagata dallo spettacolo finale.

Altra spiaggia poco frequentata, anche perché molto piccola e proprio per questo estremamente caratteristica, è quella di Albandeira.

Davanti ai nostri occhi, solo 100 metri di sabbia dorata su cui si affaccia il doppio arco omonimo: una delle attrazioni naturali più fotografate.

È invece più vivace Praia Salema, con il suo spirito marinaresco ereditato dai vicini e antichi borghi di pescatori, ancora oggi molto attivi.

Non manca nemmeno una curiosità storica: a quanto pare, non è raro per gli escursionisti trovare impronte di dinosauro nella roccia calcarea tipica del paesaggio.

Dal fascino della storia torniamo a quello della natura: Praia dos Coelhos si trova, infatti, nel raggio della riserva naturale della Serra da Arrábida.

Arrivare in questo angolo con spiaggia fine e colore dell’oro e acqua praticamente trasparente non è difficile, ma rimane un luogo poco frequentato, ideale per rilassarsi.

