Se l’idea di lavorare a Roma non ci dispiace, le offerte di lavoro sotto presentate potrebbero attirare il nostro interesse. Inviare candidatura è semplicissimo, grazie alla procedura telematica offerta dall’azienda alla ricerca. Inoltre, non è richiesto alcun titolo di studio specifico per partecipare. È, tuttavia, essenziale il possesso di alcuni titoli e il rispetto delle richieste presentate nella locandina dell’annuncio.

10 posti di lavoro in breve scadenza

Il termine massimo entro il quale è possibile inviare domanda per l’assunzione è fissato per venerdì 22 luglio 2022. Non resta molto tempo, quindi, per candidarsi.

Dalla Regione Lazio, precisamente dal Centro per l’impiego di Roma Tiburtino, arriva un’offerta di lavoro per 10 candidati nel ruolo di autisti. Le risorse selezionate saranno impiegate per la guida di autobus per servizi turistici. Per questo tipo di mansione, che coinvolge il trasporto di persone, è essenziale il possesso di 2 titoli. Questi sono la patente di guida di categoria D o K e la Carta di Qualificazione del Conducente Persone, o CQC Persone.

Nella locandina viene specificato che l’offerta di lavoro è rivolta a entrambi i sessi, secondo l’articolo 27 Decreto Legislativo 198/06. Per candidarsi sarà necessario inviare e mail all’indirizzo di posta elettronica del referente. Insieme a questa, dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato, preferibilmente il formato Europass ed estensione doc o pdf.

Inoltre, non deve mancare il Format di Autocandidatura, anch’esso presente nell’annuncio, debitamente compilato e sottoscritto. Infine, è da apportare in allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. Le 10 risorse selezionate verranno assunte con contratto a tempo determinato in formula full time, della durata di 5 mesi.

Dalla Regione Lazio arriva un’interessante opportunità di lavoro su Roma con 10 posti disponibili

Al presente riferimento sarà possibile consultare l’annuncio integrale pubblicato sul sito della Regione Lazio. Nella pagina dedicata troveremo nel dettaglio i requisiti richiesti per l’impiego, il numero di risorse ricercate, la scadenza e le info contrattuali. Verso la fine troveremo la sezione “File Allegati”, contenente la locandina dell’annuncio e il modulo da compilare per l’invio della domanda.

Se interessati a offerte di lavoro a tempo determinato e di pochi mesi, è disponibile un’opportunità lavorativa in Umbria per 400 candidati.

