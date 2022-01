Il 2021 ha definitivamente lasciato la parola al 2022, con grandi aspettative da parte di tutti i segni zodiacali. Se questi desideri si realizzeranno o meno, lo scopriremo solo vivendo. Quello che gli astrologi possono dire con certezza è che il 2022 sarà diverso dall’anno precedente. Il motivo è che cambiano gli influssi dei pianeti sui segni zodiacali.

Un pianeta che aveva influenzato parecchio le sorti dell’anno passato è Urano. Posizionandosi in Toro, Urano aveva stimolato un desiderio diffuso di libertà. Non sempre, però, questo desiderio si è avverato e in alcuni segni ha lasciato solo un senso di frustrazione. Ma grazie all’influsso benevolo di Giove questi 3 segni zodiacali trasformeranno la sfortuna in buona sorte nel 2022, ripagando i momenti difficili dell’anno precedente. Giove, secondo gli astrologi, sarà il pianeta protagonista del nuovo anno e influenzerà positivamente molti dei segni dello zodiaco. Alcuni di questi finalmente ritroveranno la fortuna mancata.

Come anticipato, il 2022 ha in serbo molti cambiamenti rispetto all’anno che abbiamo appena salutato. A indirizzare questi cambiamenti sarà principalmente la posizione di Giove.

Nei primi mesi del 2022 e fino a giugno inoltrato, Giove premierà soprattutto i segni di acqua (Cancro, Scorpione e Pesci). Nella prima parte del 2022, saranno loro a sentire una netta ripresa.

Da giugno in poi, invece, la fortuna passerà ad altri, in particolare ai segni di fuoco. Sono questi tre, Ariete, Leone e Sagittario, che trarranno maggior beneficio dell’influsso benevolo di Giove nel 2022. Ariete, Leone e Sagittario trasformeranno finalmente la passata sfortuna in buona sorte. La svolta arriverà di pari passo con la risoluzione di antichi conflitti, amorosi, famigliari o lavorativi. Così, inizierà un nuovo periodo d’oro per questi 3 segni.

Nel 2022, Giove porta la voglia di mettersi in gioco e un nuovo desiderio di stabilità

Insomma, già a partire dalla primavera di quest’anno, i segni di fuoco sentiranno una nuova e potente forza positiva, che muoverà i loro intenti. Guidati da questa forza, Ariete, Leone e Sagittario prenderanno le scelte giuste in vari ambiti della loro quotidianità.

Questi segni sperimenteranno un coraggio che avevano quasi dimenticato. Questo coraggio potrà portarli a buttarsi in nuove avventure o a ritrovare un equilibrio mancante. Questo sarà evidente sia in amore che nel lavoro. Il 2022 potrà portare relazioni stabili, ma solo dopo sfide più avventate e felicemente accolte.

