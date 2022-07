Grazie alle affinità con Toro, Acquario e Gemelli questi segni passeranno dal fango al trionfo nell’estate 2022, con cascate di denaro e fortuna sfacciata

Le affinità tra i segni riguardano accordi e disaccordi che cambiano a seconda dei disegni dello zodiaco. Le influenze che le persone di segno zodiacale affine potrebbero avere nei nostri confronti ripercussioni anche sulle fortune della vita. Potrebbero aiutarci a uscire da un periodo di buio. Questo non significa che dobbiamo per forza scegliere le compagnie in base a un tornaconto personale. Ma se apriamo gli occhi e stiamo attenti, possiamo accorgerci che la possibilità di riscossa potrebbe arrivare grazie a un aiuto insperato di una persona insospettabile.

Per la Bilancia le questioni in sospeso hanno pesato moltissimo negli ultimi tempi. Ci siamo ritrovati a chiederci cosa non funzionasse e non siamo riusciti a darci una risposta. Abbiamo tenuto le nostre amicizie lontane e non ci siamo fidati di coloro che tentavano di proporci soluzioni innovative. Viaggi, imprese commerciali e investimenti non erano di nostro gradimento.

Novità e salute

Grazie alle affinità con Toro, Acquario e Gemelli, la Bilancia potrà cambiare le sorti questa estate. La mancanza di fiducia nei confronti di chi ha intenzione di farci delle proposte sparirà. Le chiusure hanno portato una rigidità che ora Mercurio è pronto a ribaltare.

Il periodo nero dello Scorpione sta per finire e con esso sparirà la convinzione che tutti stiano remando contro di noi. È stata questa negatività a portarci nel fango e sarà una persona del segno dell’Acquario conosciuta quasi per caso a traghettarci verso un periodo di novità. Alcuni Pianeti non allineati non hanno portato salute e benessere costringendoci a utilizzare riserve di energie nascoste. Un paio di colpi fortunati non previsti ci faranno tornare il buon umore, aiutandoci a superare anche queste difficoltà. Gli incontri insperati potrebbero avvenire nei luoghi meno probabili. Denaro e salute sono legati in questa nuova fase. Tocca a noi capire quali saranno le occasioni da prendere e quelle da tralasciare.

Grazie alle affinità con Toro, Acquario e Gemelli questi segni passeranno dal fango al trionfo nell’estate 2022, con cascate di denaro e fortuna sfacciata

Succederà tutto in fretta per coloro che sono nati sotto il segno del Toro. Torride passioni a cui ci siamo lasciati andare si sono rivelate delle vere e proprie trappole e ora dobbiamo recuperare il tempo perduto. Gli incontri con i Gemelli saranno rigeneranti soprattutto in ambito lavorativo e porteranno occasioni d’oro che ci daranno un nuovo slancio estivo. Marte ci aiuta a essere combattivi, il segno dei Gemelli ci trasmette equilibrio. Se abbiamo di fronte a noi persone meno esperte che stanno imparando tramite le nostre conoscenze dobbiamo mettere da parte il carattere spigoloso.

Marte ci ha reso molto nervosi, abbiamo perso equilibrio e buon senso. Non dobbiamo strafare o esagerare, recuperiamo le forze e allontaniamoci dai burroni. Poco più in là, in una zona tranquilla che non avevamo considerato, possiamo trovare un colpo di fortuna che ci farà svoltare. Rimaniamo concentrati, il denaro non mancherà per il resto dell’estate.

