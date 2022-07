Non solo Scorpione e Ariete, anche questi 3 segni non stanno alla finestra e sono tra i più infedeli dello zodiaco

Durante la stagione estiva molti amori arrivano al capolinea, altri sbocciano grazie alle serate romantiche trascorse al mare e in vacanza. Le stesse atmosfere che ci portano a provare nuovi sentimenti, però, potrebbero rendere più facili i tradimenti di coppia.

Molti segni hanno tra le loro caratteristiche la facilità con cui cedono di fronte a determinate occasioni. Altri invece non lo concepiscono, altri ancora soffrono e si disperano quando il proprio partner si distrae con una nuova compagnia.

L’Ariete, per esempio, è un segno incline al tradimento. Eppure, quando viene tradito sente un senso di perdita molto forte e soffre come pochi altri segni. Il tradimento significa perdita di identità, la forza del segno sta nella ripartenza. Ma, in generale, sentirsi rifiutati è una ferita che rimane aperta per molto tempo. È necessario imparare che la nostra identità non dipende esclusivamente dalla vita che facciamo in coppia.

Guardare altrove

Per lo Scorpione l’amore ha sempre un lato oscuro. Segreti, sotterfugi, scappatoie sono normali quando viviamo una relazione importante. La nostra vita interiore è articolata e in pochi possono capirci. Avere una doppia vita potrebbe essere vitale e avere più partner o più famiglie non incide sulla quantità e sulla qualità dell’amore che offriamo. Perché siamo in grado di dare tanto anche se questo potrebbe far soffrire le persone che amiamo.

Non solo Scorpione e Ariete, però, ma anche i Gemelli sono tra i segni più infedeli dello zodiaco. I Gemelli amano flirtare, trasformare le amicizie in rapporti passionali, il tradimento non spaventa né quando viene fatto né quando viene subito. Trattandosi di un segno molto intelligente, sa che la sofferenza provocata può essere restituita e questo deve essere accettato. Scoprire le bugie, però, rimane un’esperienza deludente per tutti. È la vita che risulta traditrice, più che il partner, e spesso è necessaria un’attenta analisi.

Non solo Scorpione e Ariete, anche questi 3 segni non stanno alla finestra e sono tra i più infedeli dello zodiaco

Il Capricorno è un segno veramente speciale e unico. In tema di tradimenti lega l’esperienza alla ricerca emotiva, anche convulsa, fino alla confusione. I ritmi di vita moderni sono intensi e il Capricorno li vive sempre al meglio. All’interno del marasma generale questo segno riesce a trasformare le esperienze da una notte e via in ore di grande passione, quasi indimenticabili. Spesso quest’arma è utile per ottenere il perdono. Il Capricorno è molto bravo a rimediare alle situazioni che sembrano del tutto compromesse.

Chi è nato sotto il segno del Leone, invece, tende a essere molto passionale e caldo. Vivono il tradimento ricevuto come un disonore, eppure quando si tratta di assecondare un desiderio sono in grado di ingannare con molta facilità.

Per affrontare una crisi che noi stessi abbiamo creato, dobbiamo ritrovare la sincerità perduta e per farlo potremmo essere messi sotto pressione. Il ravvedimento parte dal profondo, si tratta di un’analisi importante che potrebbe essere dolorosa. Per tradire spesso bisogna essere determinati ma pronti a subirne le conseguenze.

Lettura consigliata

Il Sole entra in Cancro e 4 segni zodiacali rizzano le orecchie accumulando ricchezze e mettendo dei paletti nei rapporti d’affari