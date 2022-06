2 segni zodiacali terranno banco con amori da capogiro grazie a Venere in Gemelli, invece Scorpione e Cancro bruceranno molti ponti

La settimana comincia con grandi novità nella sfera sentimentale per moltissimi segni zodiacali che aspettano di trascorrere un’estate romantica e ricca di emozioni. I giorni sono quelli giusti grazie a Venere in Gemelli che aiuta le relazioni intime e i rapporti di coppia sia dal punto di vista fisico che intellettuale. Questa combinazione riporta all’elemento dell’aria, quindi alla spensieratezza, alla voglia di vivere e all’allegria. Chi vive un amore possessivo potrebbe incontrare difficoltà, la voglia di socializzare ci porterà a confidenze e scherzi continui che potrebbero creare gelosie. Anche gli antichi rancori potrebbero tornare a galla.

Questa settimana, quindi, saranno le coppie moderne ed esuberanti a trarre vantaggi dallo spostamento di Venere. Stimoli, feste e divertimenti condiranno il mese di giugno di queste coppie iperattive che sono solite non fermarsi alle apparenze ma vivere gli stati d’animo in profondità. Se abbiamo incontrato altre coppie con gli stessi interessi, apriamoci a loro perché le conoscenze diventino vere e proprie amicizie.

Single ancora per poco

2 segni zodiacali terranno banco con sentimenti e relazioni nella terza settimana di giugno. Uno di questi è la Bilancia, segno di armonia e complicità nella relazione di coppia, attivo e curioso nella ricerca dell’anima gemella. La sicurezza nelle proprie capacità raggiunta in quest’ultimo periodo porterà i nati sotto il segno della Bilancia ad aprirsi più del solito. Persino gli sconosciuti faranno meno paura, tra loro potrebbe nascondersi il grande amore. Non desistiamo e mostriamo noi stessi e le nostre grandi qualità.

Anche l’Acquario se la sta cavando egregiamente nei rapporti personali di questo inizio estate. Questa settimana ci sarà un salto di qualità grazie alla presenza di Venere in Gemelli. In coppia, comunicazione e complicità saranno ai massimi livelli e dovremo preoccuparci di tenere alto il desiderio perché la situazione non cambi nei mesi successivi. Anche i single non devono dare per scontate le persone interessanti che incontreranno. Più avanti potrebbero mancarci.

2 segni zodiacali terranno banco con amori da capogiro grazie a Venere in Gemelli, invece Scorpione e Cancro bruceranno molti ponti

Questo doveva essere un mese positivo in campo amoroso per lo Scorpione, ma qualcosa è cambiato. Venere in Gemelli ha scombussolato le carte, i rapporti intimi sono diventati pressanti e la gelosia si è fatta sentire e ora ne paghiamo le conseguenze. Venere aiuta i rapporti di coppia, ma leggerezza, fiducia e gioco non devono mai mancare. Per colpa di alcune incomprensione la nostra storia potrebbe entrare in crisi e una persona importante che ci sta vicino potrebbe allontanarsi.

Anche il Cancro non se la passerà bene. Il periodo positivo si sta trasformando in ruotine e in questa settimana potrebbe essere pericoloso. Se una persona a cui teniamo ce lo ha fatto notare, stiamola ad ascoltare invece di ribattere piccati. Chi ci vuole bene, spesso, vede meglio dal di fuori gli errori che stiamo commettendo. In questo caso un po’ di fiducia non guasta.

