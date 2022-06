Il caldo sembra già arrivato e la casa sembra sempre di più un forno. Anche se durante la notte le temperature sono più sopportabili, durante il giorno è impossibile non usare il condizionatore. Accenderlo anche solo qualche ora per rinfrescare gli ambienti è essenziale per non sudare ad ogni passo. Ma sappiamo bene che se cominciamo da subito, la bolletta a fine estate sarà da capogiro.

Con i rincari degli ultimi tempi, ormai anche un consumo moderato può farci pagare bollette salatissime. Per questo motivo è sempre più importante capire come sfruttare al meglio questo prezioso alleato per combattere il caldo. Oggi vedremo proprio qualche consiglio utile che ci faccia ridurre anche i consumi.

Alcuni consigli per utilizzare il condizionatore e rinfrescare casa per non soffrire il caldo ma senza pagare bollette salatissime

Per ridurre il costo in bolletta possiamo usare qualche piccolo stratagemma utile, anche per i condizionatori più datati. Certo, se abbiamo appena installato gli split avremo sicuramente un modello all’avanguardia pensato per ridurre i consumi. Ma chi possiede dei condizionatori datati non deve per forza rassegnarsi a pagare fior di quattrini in energia elettrica. La prima cosa da fare è sfruttare al meglio la posizione dello split per rinfrescare più ambienti. Se il condizionatore è posizionato nel punto giusto ed è della potenza più indicata, potremo rinfrescare tutta la casa. Impostiamo la temperatura a 22,5° solo se fuori il caldo si aggira intorno ai 29° gradi. Altrimenti andrà benissimo impostare il termostato a 26° gradi, tenendo le tapparelle chiuse nelle ore più calde.

Attenzione alla direzione del getto d’aria

Posizionando le lamelle del condizionatore verso il basso ci sembrerà subito di sentire meno caldo, è vero. Ma in questo modo andremo soltanto a spostare il calore verso l’alto, perché l’aria calda tende a salire. Direzioniamo le lamelle in orizzontale così raffredderemo tutto l’ambiente molto più velocemente. Inoltre, evitiamo di posizionare in direzione dello split oggetti che possano bloccare il getto d’aria. No a tende, complementi di arredo sulle mensole sotto il condizionatore o mobili alti. Più la zona intorno al condizionatore è libera, più l’aria riuscirà a circolare meglio.

Se la notte non riusciamo proprio a dormire, pur avendo attuato tutti questi stratagemmi, ecco che fare. Non impostiamo il condizionatore nella modalità raffreddamento come di giorno. Sfruttiamo la funzione deumidificatore, pensata per combattere l’umidità notturna che ci fa sentire più caldo. In questo modo eviteremo di prenderci la bronchite e la casa sarà fresca anche nelle ore notturne.

Quindi, ecco alcuni consigli per utilizzare il condizionatore e rinfrescare casa con pochi semplici stratagemmi. Ricordiamoci sempre di effettuare la manutenzione periodica e pulire o sostituire i filtri ogni anno prima dell’accensione. È sicuramente importante scegliere un condizionatore funzionale e ad alta efficienza energetica. Ma anche queste piccole accortezze ci aiutano a rinfrescare tutto l’ambiente velocemente, facendoci risparmiare.

