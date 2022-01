In molte amiamo avere unghie curate, in ordine e che si intonano all’outfit. Averle definite e perfette è molto importante se vogliamo fare una buona impressione sui nostri interlocutori, sia nella vita privata che nel lavoro.

Tramite la forma e il colore delle unghie, infatti, comunichiamo più di quello che crediamo: unghie lunghe e sgargianti sono ottime per una serata in discoteca, mentre quelle corte e a tinta unita sono preferibili per il lavoro e la scuola.

Oggi, però, vogliamo proporre una manicure unica e speciale, che riprende lo stile di una celeberrima casa di moda. Infatti, proprio grazie al suo colore leggendario spopola questa manicure.

Chi ama queste scarpe non riuscirà a resistere

Le donne di tutto il Mondo e di tutte le culture amano decorare e abbellire le unghie delle mani e dei piedi. Questa parte del corpo è ricca di significati simbolici ed estetici e ha un potere seduttivo davvero unico.

Le unghie curate e colorate rendono un intero stile piacevole e sono in grado di allungare le mani e di renderle più femminili. Tra brillantini e Nail Art, tecniche speciali e unghie posticce, non c’è che l’imbarazzo della scelta su cosa vogliamo per la nostra manicure.

Oggi proponiamo uno stile molto particolare, che imita delle calzature di lusso molto amate dalle appassionate. Stiamo parlando delle stiletto Loboutin, che sono caratterizzate dalla suola rosso fuoco. Queste scarpe sono diventate un simbolo di seduzione trasgressiva e si riconoscono per il loro rosso unico che spunta sotto le decolleté vertiginose.

Grazie al suo colore leggendario spopola questa manicure elegante e sexy

Se vogliamo provare questa tecnica così popolare, dovremo avere unghie molto lunghe, sia che siano naturali che posticce.

Per realizzare una manicure ispirata a questo stile dovremo iniziare procurandoci uno smalto color rosso lacca a finitura lucida. Possiamo iniziare stendendo lo smalto rosso nella parte inferiore delle unghie, facendo bene attenzione a riempire tutta la zona visibile. Ora dovremo aspettare che lo strato asciughi e poi passare il top coat trasparente e lucido.

Adesso possiamo procedere alla classica manicure sulla parte superiore dell’unghia. Potremo scegliere qualsiasi colore che amiamo, dal nero intenso al tinta carne. Dovremo stendere lo strato facendo attenzione a non sforare nel lato inferiore e a ottenere un finish uniforme.

Ora potremo stendere lo smalto trasparente e aspettare che la manicure sia perfettamente asciutta. Grazie a questa tecnica creativa avremo realizzato delle unghie alla moda che non passeranno sicuramente inosservate.

