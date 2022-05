L’andamento del titolo Bialetti negli ultimi cinque anni è stato abbastanza altalenante. Tirando le somme, però, si scopre che ha perso oltre il 60% a fronte di un settore di riferimento che ha perso solo il 9%. Anche se, poi, nell’ultimo anno le cose sono andate meglio dei competitors, il titolo non è riuscito a invertire la tendenza ribassista di fondo.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ancora ribassista e adesso solo la tenuta dei minimi annuali potrebbe far ripartire al rialzo il titolo Bialetti. Minimi annuali che passano per area 0,2055 euro.

La mancata tenuta di questo livello, infatti, potrebbe determinare un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più probabile passa per area 0,073 euro. Qualora, invece, il supporto dovesse tenere, le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo e dirigersi verso area 0,4 euro. Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 0,28 euro.

Avvertenze sul titolo Bialetti

Incominciamo col dire che Bialetti fa parte della black list della CONSOB e, pertanto, deve fornire un’informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. Con l’aggiornamento di fine aprile abbiamo assistito a un ulteriore peggioramento della posizione finanziaria netta dell’azienda e questo depone a suo favore in vista di un possibile recupero.

Infine, prima di concludere una nota importante. Bialetti è un titolo a bassa capitalizzazione (parliamo di circa 35 milioni di euro) che effettua scambi molto esigui (controvalore di circa 10.000 euro a seduta). Ha fatto eccezione solo il primo trimestre del 2021 quando gli scambi sono decuplicati e il titolo ha triplicato il suo valore. Recentemente, poi, un simile evento si è verificato a inizio marzo quando in due settimanale il titolo ha guadagnato circa il 90%.

Investendo su questo titolo, quindi, bisogna tener conto della possibilità che gli scambi siano rarefatti e del fatto che si possono imprimere forti accelerazioni con piccoli capitali. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi Bialetti è stato più volatile del 90% dei titoli italiani muovendosi mediamente del +/- 13% a settimana.

Solo la tenuta dei minimi annuali potrebbe far ripartire al rialzo il titolo Bialetti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Bialetti (MIL:BRE) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 0,2285 euro in rialzo dell’1,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

