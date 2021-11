Quando dobbiamo pulire il bagno, spesso ci scontriamo con sporco ostinato e incrostazioni di calcaree che non vanno via. Per questo motivo è importantissimo usare i giusti detergenti assieme alle spugnette più indicate per le superfici che vogliamo pulire.

Molto spesso il problema più grande è dato dalle incrostazioni di calcare che si accumulano sulle superfici e che continuano a formarsi.

Esiste un modo, però, per rimuovere lo sporco a fondo dalle superfici del bagno. Grazie a questo insospettabile detergente le mensole e i vetri del bagno saranno pulite senza aloni.

Il segreto è nella pulizia costante

Tutti noi abbiamo presente i danni che il calcare e lo sporco vecchio possono fare a superfici e rubinetterie del bagno. Se non rimuoviamo lo sporco con costanza, potrebbero esserci danni anche irreversibili e non riusciremmo a ottenere una pulizia profonda.

Per questo motivo sarebbe opportuno abbinare sempre un prodotto anticalcare, in modo che contrasti l’accumulo di calcare sulle superfici. È anche molto importante pulire con costanza, in modo che tutto si mantenga pulito e non si accumulino le scorie.

Un altra accortezza, poi, è quella di asciugare sempre le superfici con un panno asciutto, in modo da evitare che, subito dopo la pulizia, il calcare inizi a depositarsi.

Oggi, però, vediamo un detergente alternativo a candeggina e a spray sgrassante perfetto per pulire i ripiani e i vetri del bagno.

Per ottenere superfici pulite e splendenti, possiamo usare del semplice detersivo per i piatti. Questo prodotto è altamente schiumogeno ed è perfetto per pulire a fondo e togliere tutte le incrostazioni.

Per applicarlo possiamo usare una spugnetta, dal lato non abrasivo, e dovremo effettuare movimenti circolari. Dopo aver sfregato per bene, possiamo rimuovere il sapone con un getto di acqua tiepida. Una volta rimossi i residui possiamo asciugare con un panno asciutto.

Il sapone per piatti è perfetto per pulire i vetri della doccia e tutte le superfici come le pattumiere e le mensole, proprio perché non lasciano aloni. Senza usare prodotti costosi possiamo provare questo semplice trucco, facile, efficace ed economico.

Approfondimento

