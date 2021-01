Sia per motivazioni legate alla salute che per ragioni di impatto ambientale il consumo di carne va certamente ridotto. Si tratta, infatti, di un cibo potenzialmente dannoso per la salute e la cui produzione ha un notevole impatto inquinante.

In passato essere vegetariani o vegani si trattava di una scelta drastica in quanto occorreva rinunciare a dei gusti difficilmente riproducibili. Non mangiare carne significava dover sostituire semplicemente le proteine animali col consumo di legumi e verdure.

Ora, invece, in commercio troviamo numerose e gustose alternative, il cui gusto appassiona anche chi non ha compiuto la scelta vegetariana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le alternative

Esistono numerosi alimenti proteici prodotti a partire dalle proteine vegetali. La tecnologia alimentare si è evoluta talmente tanto che in commercio troviamo alcuni prodotti in grado di imitare l’aspetto e la forma della carne animale.

Tra tutti i tipi di alternative vegetali alla carne abbiamo il seitan, un composto a base di glutine. Alimento molto proteico, ci permette di cucinare arrosti e spezzatini gustosi e nutrizionalmente ricchi di proteine. È facilmente realizzabile a casa propria a partire da un impasto fatto a base di acqua e farina di frumento. Basterà sciacquare l’impasto sotto l’acqua in modo che i carboidrati si sciolgano sotto l’acqua, lasciano la parte proteica non idrosolubile.

In commercio ora troviamo anche gli hamburger e le polpette plant based il cui aspetto ricorda la carne vera e propria. Questi prodotti sono realizzati a partire dalle proteine del pisello o di altri legumi a cui viene aggiunto il succo di barbabietola che dona un colore simile alla carne rossa. Per il momento realizzare questo cibo a casa è più difficile, ma è disponibile in commercio a prezzi convenienti.

Grazie a questo cibo non dovremo più rinunciare al gusto della carne

Consumare proteine vegetali può essere un’ottima alternativa alla carne perché in rado di ridurre l’impatto dell’allevamento sull’ambiente. Inoltre, la nostra salute ne risentirà positivamente.

Queste ed altre le ottime ragioni per cui possiamo iniziare a consumare la carne vegetale. Grazie a questo cibo non dovremo più rinunciare al gusto della carne.