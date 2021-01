Il maltempo degli ultimi periodi ha causato numerosi danni. Purtroppo molti cittadini si sono ritrovati a fare i conti con delle spiacevoli situazioni. Come delle tegole portate via da folate di vento molto forte. In questi casi, se si riscontrano danni, a chi tocca pagare?

Se il vento forte fa cadere una tegola dal tetto chi paga in caso di danni?

Non è così inusuale che una tegola o un cornicione si possano staccare all’improvviso. Purtroppo le condizioni climatiche possono causare problemi del genere. E se nel mezzo ci sono danni a cose o persone, la questione è molto più complicata. Non basta solo chiamare uno specialista per riparare i danni all’edificio.

In generale quando un oggetto causa danni, che sia ad un altro oggetto o a persone, è sempre il proprietario a pagare. Ma anche la Cassazione si è espressa a riguardo. Infatti, con l’ordinanza n. 21539/17, ha stabilito che anche in caso di eventi naturali il responsabile è il proprietario dell’immobile.

Questo perché è compito del proprietario effettuare la manutenzione del tetto. Non importa che si tratti di un caso totalmente casuale. Anche se si parla di eventi stagionali non del tutto prevedibili.

Quindi, se una tegola dovesse staccarsi dal proprio tetto, non ci sono scusanti. Toccherà risarcire il danno.

Anche il Codice Civile è chiaro al riguardo. Nell’articolo 2051 infatti, è specificato che ognuno è responsabile dei danni causati da cose che ha in custodia. Salvo che non si provi il caso fortuito. Ma la folata di vento non è incluso tra questi.

Quindi, se il vento forte fa cadere una tegola dal tetto chi paga in caso di danni? Tocca al proprietario. Allora è bene provvedere subito a un controllo. E riparare il tetto, se fosse necessario. Tra l’altro, è possibile farlo anche con il bonus 110% a determinate condizioni, che si possono consultare direttamente qui.