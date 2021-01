Scegliere una dieta vegetariana, o decidere di limitare il consumo di carne nella dieta, non deve per forza portare a delle rinunce. Una dieta vegetariana, o anche vegana, può dare mille soddisfazioni, specialmente se integrata con cibi versatili e saporiti. Esistono molti cibi completamente vegetali che si possono cucinare allo stesso modo in cui siamo abituati a preparare la carne.

Così non dovremo preoccuparci di imparare ricette nuove, ma basterà sostituire un ingrediente con un altro per trasformare la nostra dieta da onnivora a vegetariana. Tra i cibi più utili in questo senso c’è sicuramente il seitan, un derivato della soia ormai disponibile in quasi tutti i supermercati. Il seitan si può cucinare allo stesso modo dell’arrosto, e rimarrà buonissimo, saporito e leggero. Vediamo quindi come preparare un arrosto di seitan semplicissimo e delizioso per un secondo 100% vegetale senza rinunciare al gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

a) 200 gr di seitan

b) due carote

c) una cipolla piccola

d) un gambo di sedano

e) una manciata di nocciole sgusciate e pelate

f) qualche bacca di ginepro

g) mezzo bicchiere di vino bianco

h) olio di oliva q.b.

i) sale q.b.

Procedimento per un arrosto di seitan semplicissimo e delizioso per un secondo 100% vegetale senza rinunciare al gusto

Tagliamo il seitan in fettine sottili. In una pentola capiente e antiaderente, facciamo soffriggere nell’olio la cipolla tagliata finemente, le carote affettate a rondelle, e il gambo di sedano tagliato grossolanamente. Quando la cipolla si sarà imbiondita, aggiungiamo mezzo bicchiere di vino e lasciamo che il vino evapori mescolando frequentemente. Poi aggiungiamo le fette di seitam, e qualche bacca di ginepro. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento. Nel frattempo pestiamo grossolanamente le nocciole con un batticarne, fino a ridurle in frammenti. Aggiungiamole alla pentola durante la cottura e saliamo. Se il seitan si asciuga troppo, aggiungiamo dell’altro vino bianco. Quando le fette saranno morbide e umide, il nostro arrosto è pronto. Serviamolo ben caldo. Buon appetito!Ecco anche come creare un altro piatto 100% vegetale: una zuppa dal sapore di mare con le alghe.