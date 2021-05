Quando si è obbligati a passare tanto tempo in casa, dedicarsi al fai da te o a qualche hobby di tipo pratico è una cosa naturale. Che si tratti di falegnameria, giardinaggio, restauro o semplice manutenzione, c’è un rischio comune che tutti affrontiamo: quello delle spine e delle schegge.

Questo tipo di ferita è particolarmente doloroso e fastidioso, perché concentra la sua opera sulle dita, una delle parti più sensibili del nostro corpo che è già sottoposta a grande stress tutti i giorni. Ma può riguardare anche molto spesso gambe, glutei, e talvolta persino viso.

E a parte il dolore, in ballo c’è molto di più. Una ferita da spina infatti, se grave e trascurata, può degenerare in una vera e propria infezione, ed è importantissimo agire in fretta e bene. Per fortuna c’è molto che possiamo fare. Ecco perché grazie a questi semplici metodi potremo risolvere un problema comune nel fai da te e nel decoupage.

La prima cosa da fare è assolutamente evitare di ignorare il problema. Se sentiamo il caratteristico fastidio o dolore che si accompagna alla presenza di una spina, identifichiamo subito il punto. Laviamo la parte con acqua e disinfettiamo per sicurezza.

Da qui in avanti la cosa si complica un po’ di più. Se almeno una parte della spina o della scheggia sporge verso l’esterno, siamo a cavallo. Con un paio di pinzette e un po’ di delicatezza, potremo letteralmente sfilare la spina in un attimo. Occhio solo a essere precisi le pinzette e a tirare nella direzione giusta per non spezzare in due il corpo estraneo.

Se questo succede, o se la spina è già rotta in partenza, o ancora se è già completamente al di sotto della nostra pelle, il discorso cambia. In questo caso, per quanto possa fare impressione farlo, dovremo usare un ago sterilizzato o disinfettato per aprirci una via fino a una delle estremità della spina. A quel punto potremo estrarre la spina, disinfettare e applicare un cerotto o una garza ben chiusa.

Non dimentichiamo, inoltre, che in condizioni ottimali, anche se non facciamo nulla, è possibile che il problema si risolva letteralmente da solo. La pelle infatti, quando è sana, reagisce in modo naturale usando la sua elasticità per espellere automaticamente la spina o la scheggia.