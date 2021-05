L’estate si avvicina e gli italiani iniziano a consumare molti più pomodori. Questo ortaggio di origine americana è il protagonista incontrastato della culinaria italiana e viene valorizzato in innumerevoli preparazioni.

Anche ottimi cuochi però fanno alcuni errori banali che però potrebbero compromettere i valori nutritivi e il sapore dei pomodori. Per conservare i pomodori senza errori dobbiamo chiedere aiuto alla scienza che, come in molti casi, ci dà la risposta.

Oggi vedremo in che modo possiamo evitare questo errore imperdonabile che in molti fanno e che ci costringe a buttare via i pomodori.

Un errore imperdonabile

Dobbiamo sapere che ogni ortaggio ha la giusta temperatura a cui essere conservato. Le patate, per esempio, non si devono assolutamente tenere nel frigorifero perché l’amido di cui sono composte si trasforma in zucchero. Questo zucchero altera il sapore e dona alla patata un colore nerastro.

I funghi e i piselli, invece, hanno bisogno di temperature piuttosto basse per evitare che appassiscano e si alterino.

Ciò è dovuto dalla respirazione dei vegetali tramite la membrana di cellulosa, che continua anche una volta che sono stati raccolti e che ha velocità diverse in base alla specie.

Come evitare questo errore imperdonabile che in molti fanno e che ci costringe a buttare via i pomodori

Se vogliamo mantenere i nostri pomodori freschi e gustosi dobbiamo evitare le basse temperature poiché queste riducono la presenza di una sostanza chimica che dona l’aroma caratteristico, il Z-3-esanale.

Questo è proprio il motivo per cui i pomodori che sono stati refrigerati risultano insipidi e privi del classico aroma.

Quindi il miglior modo per conservare i pomodori è tenerli a temperatura ambiente e mai e poi mai metterli nel frigorifero. Questo è anche il motivo per cui i pomodori dell’orto sono molto più buoni: non hanno subito shock termici.

Ora che lo sappiamo dobbiamo ricordarci di tenere i pomodori fuori frigo, ci accorgeremo che avranno tutt’altro sapore.

