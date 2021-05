Nel precedente articolo abbiamo visto che per sembrare magre e nascondere la pancetta non dobbiamo fare alcuni errori molto comuni. Ma la lista è molto più lunga: accanto a questi ce ne sono tanti altri che non permettono di valorizzare la propria silhouette.

Ecco perché non dobbiamo indossare questi quattro indumenti se vogliamo apparire più magre e alte.

Dimensioni e geometrie

Le righe orizzontali allargano e accorciano la figura: questa è la cruda verità. Questo, però, non significa che bisogna rinunciare alle righe.

Non facciamoci tentare da quelle spesse e dai colori molto diversi tra loro. Conviene preferire quelle sottili e dai colori molto simili tra loro.

Inoltre, una riga non vale l’altra: se si scelgono camice o maglie con le righe verticali la propria silhouette sarà immediatamente più slanciata e sottile.

Il secondo capo da evitare se si vuole apparire più magra è la cintura spessa e a vita alta.

Se si scelgono cinture piccole per abiti morbidi o camice ampie si creano interessanti giochi sulla figura.

Al contrario, la maxi cintura, soprattutto se di colore in contrasto con l’outfit scelto, ingrassa e non regalerà dei centimetri in più.

Gonna a matita e vestiti troppo fascianti

Quest’anno la moda è esplosa verso mini abiti dai colori accesi. Inoltre, realizzati in raso, satinati o sintetici.

Scegliere questo outfit significherebbe porre l’attenzione soprattutto sulla parte centrale del nostro corpo, il girovita. La scelta non è proprio ideale se si considera che il raso è un tessuto che non perdona. Meglio preferire tessuti più morbidi, che accompagnano e avvolgono la figura.

La gonna a matita si stringe sempre di più avvicinandosi ai nostri piedi. È un capo ottimo se si desidera valorizzare il proprio punto vita. Tuttavia bisogna sempre ricordare che fascerà anche tutto ciò che sta sotto punto vita. Se si ama particolarmente questo modello di gonna né troppo lungo né troppo corto le soluzioni per apparire più slanciata sono le micro fantasie e tessuti più rigidi come il denim o la pelle.

