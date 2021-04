Se ci pensiamo bene la formica è un insetto affascinante. Appartenente ad una famiglia costituita da un’astratta piramide gerarchica, essa è intelligente e laboriosa. Definita come “l’insetto operaio” questa connotazione le si addice bene. È sempre in cerca di cibo ed è una presenza onnipresente nelle nostre case. Talmente presente che risulta abbastanza fastidiosa.

Quante volte ci è capitato di vedere una fila infinita di formiche in qualsiasi angolo della casa? Infinite volte, come la fila appunto. Ma soprattutto, da dove sbucano?

In precedenza, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato dei possibili rimedi per allontanare le formiche dall’orto, dal giardino e dalla casa. In questo articolo, tratteremo, invece, di cosa abbiamo bisogno per otturare le fessure, al posto dello stucco. Infatti, grazie a questi 2 pratici trucchi è possibile dire addio alle formiche dentro casa.

Le fessure rappresentano per le formiche il “via libera” dall’esterno e all’interno dell’abitazione. Essendo molto operative, scavano all’interno delle pareti creando dei tunnel, dove vivono d’inverno. Sempre in cerca di cibo, esse formano dei buchi alla base delle piastrelle e dei battiscopa dalle quali fuoriescono, e così ce le ritroviamo dentro casa. È necessario, dunque, tappare queste fessure in modo tale da chiudere questo passaggio.

Mai più formiche dentro casa grazie al dentifricio e al borotalco

Grazie a questi 2 pratici trucchi è possibile dire addio alle formiche dentro casa. Due prodotti che abbiamo sempre a portata di mano: il dentifricio e il borotalco.

In assenza dello stucco necessario per tappare i buchi, è possibile mettere del dentifricio nella fessura interessata, come se fosse mastice appunto, e attendere che si solidifichi per impedire il transito. Inoltre, il suo odore è talmente fastidioso per le formiche che non ci penseranno due volte.

Un altro rimedio è mettere il borotalco all’interno della fessura. Per evitare di utilizzare gli spray chimici che possono essere nocivi anche per i nostri animali domestici, è possibile usare il borotalco che anche grazie al suo profumo allontanerà definitivamente le formiche.

Ebbene sì, a volte bastano dei semplici prodotti che si hanno in casa per trovare delle soluzioni utili ai nostri problemi, evitando di utilizzare soprattutto prodotti tossici sia per la nostra salute che per quella delle formiche.