Poche cose sono più fastidiose di aver speso denaro su un capo d’abbigliamento che non riusciamo a indossare. Fatto sta che è un fatto molto comune. Il risultato è che il nostro armadio trabocca di cose che non abbiamo mai più nemmeno provato, dal giorno in cui le abbiamo fatte nostre. I motivi per cui ciò avviene sono principalmente due. Il primo è che, spinti dall’entusiasmo, abbiamo acquistato qualcosa che non si addice affatto al nostro stile, che non ci fa sentire a nostro agio. Il secondo è che in poco tempo quel capo d’abbigliamento si è già rovinato. Esempio maggiore di questa seconda eventualità è quello del maglione di lana o di cotone su cui si formano i fastidiosissimi pelucchi o pallini. Ma grazie a queste 2 soluzioni creative daremo nuova vita a montagne di vestiti che non mettiamo più.

Cosa fare per prevenire l’infeltrimento

Infeltrire un maglione purtroppo è molto semplice. La colpa è anche delle aziende produttrici, che spesso non usano materiali di qualità. Ma possiamo comunque prendere alcune precauzioni affinché un maglione si conservi come deve. La prima cosa è lavarli in acqua fredda, non più di 40 gradi, e sostituendo il canonico detersivo con del sapone di Marsiglia. Anche riporre con cura i maglioni nei cassetti è importante affinché attriti indesiderati non alimentino la formazione di pelucchi. Ma se il danno ormai è fatto, non di speriamo. Seguiamo uno di questi 2 rimedi creativi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Grazie a queste 2 soluzioni creative daremo nuova vita a montagne di vestiti che non mettiamo più

Se i pelucchi ricrescono come le teste dell’Idra ogni volta che cerchiamo di portarli via dal maglione, un ottimo metodo è il nastro adesivo. Prendiamo del nastro adesivo da pacchi e arrotoliamolo intorno al palmo della mano, in modo che la parte appiccicosa dia verso l’esterno. Ora tamponiamo tutta la superficie del maglione: i pelucchi non avranno scampo.

Se anche questo metodo risulta inefficiente, allora possiamo tentare con un vecchio rasoio da barba o da depilazione. Usiamo una lama che sia già usurata e passiamola sulla superficie infeltrita. Il rasoio asporterà tutta la lanuggine. Questo metodo non funziona solo per i maglioni, ma anche per felpe e pile.

Approfondimento

Queste sono le 3 faccende domestiche in cui uno spazzolino da denti può farci risparmiare ore di fatica