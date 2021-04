Con questo strumento capire se la nostra pianta ha sete oppure no sarà un gioco da ragazzi, e non servirà più inserire il dito nella terra e sentire la sua umidità.

L’acqua e la luce sono due componenti fondamentali per le piante. Infatti quando queste hanno sete tendono ad avere le foglie piegate verso il basso, come se fossero tristi. Appena poi si dà loro da bere subito si alzano. Succede molto spesso con la salvia ma anche con lo spatifillo. Dobbiamo però evitare di arrivare a questo. Non dobbiamo vedere le foglie delle piante mogie per dare loro da bere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un vecchio metodo

Un vecchio metodo di cui avevamo già parlato è appunto quello del dito. Infatti basta mettere l’indice nel vaso dove c’è la terra. E una volta tirato su se c’è della terra sopra allora significa che la pianta non ha bisogno di acqua, se invece sul dito non vi è traccia di terra allora ha bisogno di acqua.

Oggi però vogliamo parlare di un altro metodo, molto più rapido e intuitivo. Infatti con questo strumento capire se la nostra pianta ha sete oppure no sarà un gioco da ragazzi.

Misuratore di umidità per piante

Infatti esiste uno strumento che ci indicherà da solo quando la nostra pianta ha sete. Questo è una specie di bastoncino che si inserisce nella terra e ci indicherà il momento giusto per annaffiare le piante. Questo bastoncino va inserito nella terra e lasciato lì. Ogni volta che l’acqua ha sete il bastoncino lo indicherà. Dato che in commercio esistono vari modelli ognuno avrà il proprio modo di comunicarlo. Alcuni magari cambiano colore, altri hanno un ago che si muove.

In commercio esistono poi altri strumenti che comprendono questo indicatore d’acqua. I famosi 3 in 1 e via dicendo. Ad esempio quelli che indicano il pH del terreno, se l’esposizione solare è giusta e se ha bisogno d’acqua.

Approfondimento

Rendiamo le piante più forti con queste inusuali ma potenti polveri.