Non avremo bisogno di avere un particolare pollice verde per ottenere una fioritura intensa tra primavera ed estate se scegliamo le piante giuste.

Ce ne sono alcune, infatti, che sono naturalmente portate a produrre fiori a raffica pur essendo facili da coltivare. Questo è proprio il caso della pianta di oggi, caratterizzata da foglie brillanti e un portamento a cascata. Nelle condizioni giuste possiamo crescerla dentro casa, ma anche all’esterno sia in terra che in vaso.

Grazie a questa incredibile pianta potremo creare siepi o vederla arrampicare sui gazebo oppure possiamo ammirarla come una semplice pianta d’appartamento. Effettivamente, questa specie ci garantisce una certa versatilità, ma avrà comunque bisogno delle nostre cure.

Le caratteristiche che l’hanno resa celebre

La pianta in questione è la Mandevilla, originaria del Centro e del Sudamerica e ormai largamente diffusa anche in Italia come pianta ornamentale. A causarne la popolarità sono le sue caratteristiche, che la rendono una pianta bella da guardare e che dà soddisfazioni con poco sforzo da parte nostra.

La Mandevilla, infatti, tende a svilupparsi velocemente, portando una fioritura lunga e a più riprese dalla primavera all’estate. È caratterizzata da foglie lucide di un verde intenso e dalla graziosa forma tondeggiante.

I fiori, invece, sono delle delicate campanule dotate di un profumo straordinario. Il loro colore presenta le diverse sfumature del bianco, del rosa e del giallo.

La Mandevilla ha la capacità di svilupparsi come un cespuglio o sfruttare la sua capacità rampicante per riempire spazi verticali. La si trova spesso anche nei vasi appesi, per apprezzare al meglio il suo portamento a cascata. Se però vogliamo assicurarci una fioritura al massimo delle sue possibilità, dovremo trattarla come si deve.

Grazie a questa incredibile pianta avremo una cascata di fiori profumati sino all’estate in balconi e giardini

Solitamente, la zona di origine di una pianta ci dice quali sono le cure che dobbiamo dargli. Lo stesso si può dire della nostra Mandevilla, che, essendo abituata ai climi tropicali, avrà bisogno di tanta luce. Infatti, questo è il primo requisito se vogliamo godere della sua costante fioritura.

Nonostante resista bene alla siccità, avrà anche bisogno di discrete quantità d’acqua, ma teme i ristagni nelle radici. Assicuriamoci quindi di favorire il drenaggio nei vasi con delle tecniche e un terriccio appositi. Se poi vogliamo dare una spinta alla fioritura, possiamo sempre provare questa bibita che abbiamo in casa come fertilizzante.

La primavera è il momento perfetto per trapiantare la Mandevilla, che si adatta bene al nostro clima mite. Se viviamo in una zona dove le temperature sono più rigide, possiamo sempre valutare di tenerla in casa per la maggior parte dell’anno.

